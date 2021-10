1400 (e uno) goal che vale la prima vittoria: Atalanta-Lazio 1996/1997

Atalanta-Lazio è sempre un match particolare: molti ricorderanno sicuramente la finale di Coppa Italia del 2019, oppure quella doppietta di Doni che gli fece raggiungere quota 100 goal con la maglia della Dea. Invece in certi casi, come è accaduto nella stagione 1996/1997, il punto di partenza per l’inizio di un nuovo campionato (con tanto di record).

Dopo 6 giornate di campionato, l’Atalanta è ultima in classifica con due punti: conquistati tutti in casa grazie ai pareggi con Fiorentina e Inter. A Bergamo arriva una Lazio altalenante, e per i nerazzurri è fondamentale portare a casa i primi tre punti del campionato. La Dea dopo pochi minuti passa in vantaggio grazie ad un tiro di Carrera successivamente ribattuto da Lentini: la rete che vale la numero 1400 dell’Atalanta stessa in Serie A. I nerazzurri cercano di andare al raddoppio, ma Inzaghi spreca un calcio di rigore. Superpippo però non è tipo che molla, e riesce a siglare un goal fantastico da fuori area. La Lazio accorcia le distanze, ma gli orobici resistono e portano a casa il primo successo della stagione.