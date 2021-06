Boga-Atalanta: tra il dire e il fare ci sono di mezzo 30 milioni di motivi. La situazione

Con Josip Ilicic diretto in maniera concreta alla Lazio di Sarri, l’Atalanta continua a stare alla finestra per l’attaccante in forza al Sassuolo Jeremie Boga. Non una sorpresa visto che già dell’estate del 2019 il ragazzo era seguito in maniera costante da Sartori (su richiesta del mister). Quante possibilità ci sono di vedere il francese alla corte bergamasca? Ecco la situazione attuale della trattativa.

Boga-Atalanta: ecco la situazione attuale della trattativa

Boga è sempre stato un vero e proprio obiettivo per l’Atalanta da quando Gian Piero Gasperini ha richiesto esplicitamente il giocatore. Dall’altra parte il Sassuolo non fa sconti a nessuno, e per il francese la proprietà chiede 30 milioni di euro: una cifra che la Dea non intende spendere. La squadra orobica potrebbe inserire qualche bonus (o contropartita tecnica) per riuscire a convincere i neroverdi a cedere lo stesso Boga alle richieste bergamasche. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane di calciomercato.