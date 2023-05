Dove vedere Audace Cerignola-Foggia, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud?

Condividi su:





Il match Audace Cerignola-Foggia, valido per il primo turno dei playoff Nazionale della Serie C 2022/23, si gioca giovedì 18 maggio alle ore 20.30 nello stadio Domenico Monterisi di Cerignola. I padroni di casa si sono classificati quarti in campionato mentre gli ospiti, guidati da Delio Rossi, hanno eliminato il Potenza nel turno precedente.

Le probabili formazioni di Audace Cerignola-Foggia AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Saracco; Blondett, Capomaggio, Ligi; Coccia, Miguel Angel, Langella, Tascone, Russo; D’Andrea, Malcore. FOGGIA (3-5-2): Thiam; Leo, Kontek, Rizzo; Bjarkason, Vacca, Frigerio, Schenetti, Costa; Peralta, Ogunseye.

Dove vedere Audace Cerignola-Foggia Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Antenna Sud?

Il match Audace Cerignola-Foggia sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 9.99 al mese o a 89.99 euro per tutta la stagione. La sfida sarà disponibile anche in diretta tv su Sky Sport per gli abbonati al pacchetto Calcio e in streaming su DAZN e One Football. Non si sa se gli appassionati potranno seguire il match anche in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. L’emittente del gruppo Editoriale che ha acquisito i diritti per trasmettere i match delle squadre pugliesi non ha ancora pubblicato il palinsesto del turno. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

