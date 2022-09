Dove vedere Taranto-Catanzaro, streaming gratis Serie C e diretta tv Antenna Sud?

Il match Taranto-Catanzaro, valido per la seconda giornata del girone C della Serie C 2022/23, si gioca domenica 11 settembre alle ore 17.30 nello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. I padroni di casa hanno perso 4-1 all’esordio contro il Monopoli mentre i calabresi hanno avuto la meglio sul Picerno.

Dove vedere Taranto-Catanzaro Serie C, streaming gratis e diretta tv Eleven Sports, Rai Sport o Antenna Sud?

Il match Taranto-Catanzaro sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 9.99 al mese o a 89.99 euro per tutta la stagione. La sfida sarà disponibile anche in diretta tv su Sky Sport 253 per gli abbonati al pacchetto Calcio. Non si sa ancora se gli appassionati potranno seguire il match anche in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata) e in streaming sul sito www.antennasud.com. L’emittente del gruppo Editoriale che ha acquisito i diritti per trasmettere i match delle squadre pugliesi non ha ancora pubblicato il palinsesto del turno. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.