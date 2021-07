Lazio-Fiori Barp Sospirolo: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Oggi pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno), la Lazio del neo tecnico Maurizio Sarri disputerà la seconda amichevole estiva contro i dilettanti del Fiori Barp Sospirolo, squadre veneta appartenente alla campionato di terza categoria.

Nel primo test disputato sabato scorso, i biancocelesti hanno vinto contro la Top 11 Radio Club 103 con il risultato di 10-0, con doppiette di Luis Alberto e Caicedo, mentre le altre marcature sono state realizzate da Felipe Anderson, Raul Moro, Lucas Leiva, Muriqi, Lazzari e Vavro. Tanti i tifosi sugli spalti che hanno incitato i giocatori e il nuovo allenatore, che in questa prima parte di ritiro sta spingendo molto sulla tattica, che è completamente diversa da quella usata per cinque stagioni da Simone Inzaghi. Ricordiamo che mancano sempre i Nazionali Acerbi, Immobile e Correa, che saranno presenti nel secondo ritiro (Marienfeld, in Germania dal 2 al 7 agosto).

Venerdì 23 il livello si alzerà, visto che l’avversario sarà la Triestina, squadra di Serie C che viene da una stagione piuttosto deludente, visto che dopo il sesto posto nella stagione regolare, è stata eliminata al primo turno di playoff, dalla Virtus Verona.

Lazio, probabile formazione:

(4-3-3): Reina; Marusic, Vavro, Radu, Kamenovic; Akpa Akpro, Leiva, Cataldi; Felipe Anderson, Muriqi, Raul Moro.

Dove vedere Lazio-Fiori Barp Sospirolo in tv e streaming

L’amichevole Lazio-Fiori Barp Sospirolo (calcio d’inizio ore 18.30), sarà visibile su Lazio Style Channel ma solamente per gli abbonati al canale 233 del decoder Sky. Per chi vorrà ci sarà anche la diretta streaming su Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La telecronaca sarà a cura come sempre di Luigi Sinibaldi.

Lazio-Top 11 Radio Club 103 10-0: gli highlights