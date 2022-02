Dove vedere Lazio-Napoli, streaming gratis OGGI LIVE e diretta tv Serie A

Il match Lazio-Napoli, valido per la 27esima giornata della Serie A 2021/22, si gioca domenica 27 febbraio alle ore 20.45 nello stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti sono terzi in classifica mentre gli azzurri sono terzi dietro Milan e Inter.

Le probabili formazioni di Lazio-Napoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Dove vedere Lazio-Napoli Serie A, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? No rojadirecta, no telegram

Il match Lazio-Napoli sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. La sfida dell’Olimpico non sarà trasmessa su Sky che ha acquistato i diritti tv per tre match di ogni turno in co-esclusiva con DAZN.