Lazio-Triestina, streaming e diretta tv in chiaro?: dove vedere amichevole

Domani pomeriggio alle ore 18.30 allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno), la Lazio del neo tecnico Maurizio Sarri disputerà la terza amichevole estiva contro la Triestina, formazione di Serie C allenata dall’ex calciatore Cristian Bucchi e diventato un avversario ormai classico durante il ritiro dei biancocelesti (quinta partita estiva consecutiva).

I romani nei primi due test estivi ha incontrato i dilettanti del Top 11 Radio Club 103 e del Fiori Barp Sospirolo, vincendo rispettivamente per 10-0 e 11-0; ovviamente questo terzo match sarà di livello superiore e si vedrà a che punto è la squadra in questi primi giorni con il nuovo allenatore. Ricordiamo che la gare sarà aperta ai tifosi, senza l’obbligo di Green Pass, ma con capienza ridotta in seguito luce alle disposizioni anti-Covid.

La squadra giuliana mercoledì sera ha disputato la sua prima amichevole con l’altra formazione capitolina, ovvero la Roma, dove è uscita sconfitta per 1-0 con rete di Zalewski al 49′. Nella scorsa estate Lazio e Triestina si sfidarono il 29 agosto con risultato finale di 2-2 con vantaggio biancoceleste di Acerbi al 3′, poi doppietta alabardata di Gomez (38′ e 42′) e pareggio definitivo di Parolo al 60′.

Sono invece 60 i precedenti in gare ufficiali con la Lazio avanti 28-15 e 17 pareggi, l’ultima sfida è datata 1 maggio 1988 quando nel campionato cadetto allo stadio Pino Grezar di Trieste, i padroni di casa si imposero per 1-0 grazie alla rete di Bivi al 22′.

Dove vedere Lazio-Triestina in tv e streaming

L’amichevole Lazio-Triestina (calcio d’inizio ore 18.30), sarà visibile su Lazio Style Channel ma solamente per gli abbonati al canale 233 del decoder Sky. Per chi vorrà ci sarà anche la diretta streaming su Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. La telecronaca sarà a cura come sempre di Luigi Sinibaldi.

Ci sarà anche la possibilità di vedere il match in chiaro e più precisamente su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) sia su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv. Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire.

Lazio-Triestina, amichevole 29 agosto 2020: gli highlights