Pere e cioccolato, una torta deliziosa

Pere e cioccolato sono un’autentica bontà se messe insieme. Ma d’altronde il cioccolato sta bene praticamente su tutto. Fondente, al latte, alle nocciole e quanto altro il cioccolato è il re per eccellenza dei dolci.

Parte integrante della tradizione dolciaria di tutto il mondo, questo alimento è davvero ricco in tutti i sensi. A parte la sua sublime composizione che porta anche aspetti che giovano alla nostra salute, questo ovviamente escludendo gli eccessi.

In quanto la varietà con la quale è impiegata in cucina ha davvero dell’incredibile. Resto sempre estasiata quando vedo i grandi pasticceri elaborare il cioccolato in ogni performance.

Intanto oggi, in onore del cioccolato propongo questa ricetta.