Pizzelle o ferratelle, gusto Abruzzese

Le pizzelle o ferratelle rappresentano uno dei dolci tipici abruzzesi.

Cambiano nome a seconda delle diverse località in cui sono fatte. Ma queste cialde, che si prestano a tante varianti, sono sempre le stesse e si trovano tutto l’anno sulle nostre tavole.

Considerate prettamente dolci Natalizi, sono semplici, gustose e friabili; ma soprattutto ottime per colazione, o dopo pranzo accompagnate da un buon caffè.

Per la merenda (o anche per uno snack davanti alla tv) le ferratelle si possono gustare semplici o con crema di nocciole. Marmellata o miele. O solo con una spolverata di zucchero a velo aromatizzate con la cannella. Gli ingredienti usati sono semplici, come tradizione vuole. Ma da zona a zona le dosi possono cambiare.

Ognuno, nella propria ereditarietà famigliare, le rende tipicamente sue, per questo sono amate da tutti.

La storia le lega anche alla tradizione di Lazio e Molise. In queste zone il nome più comune è neole, nuvole o cancelle.

La pasta di biscotto, davvero genuina se consideriamo che è fatta con alimenti semplici, viene cotta su una doppia piastra di ferro o ghisa. Oggi esistono anche i fornelli elettici. Ma anni fa le piaste venivano fatte scaldare sul fuoco.

Questa ricetta che propongo oggi è una delle versioni della mia famiglia. Vediamo se vi piace.

Ingredienti:

5 uova

10 cucchiai di olio evo

400 gr di farina

10 cucchiai di zucchero

Cannella Q.B. oppure 1/2 bicchiere di liquore all’anice

Pizzelle o ferratelle Procedimento:

In una ciotola capiente, lavoriamo le uova con lo zucchero. Aggiungiamo l’olio in modo da farlo incorporare bene e poi uniamo la cannella o il liquore all’anice.

Adesso andiamo a incorporare la farina. Deve essere ben setacciata. Poi molto delicatamente, amalgamiamo il tutto.

Nel frattempo mettiamo a scaldare il nostro fornello con la piastra apposita. Oppure, se abbiamo una biscottiera elettrica per cialde, accendiamola.

(Nel caso adoperiamo la vecchia piastra con ferro a stampo, poniamola su un fornello acceso e facciamo una prova per vedere la corretta temperatura).

Raggiunta la temperatura ideale, versiamo un cucchiaino di composto e facciamo cuocere per un paio di minuti.

Le pizzelle o le ferratelle, possono essere mangiate così oppure farcite.

Ma per un risultato ad hoc, quando sono ancora calde, arrotolatele a mò di cannolo e farcitele o con crema alle nocciole, o crema pasticcera, o marmellata oppure, per una variante sfiziosa con crema di pistacchi. Infine diamo un tocco di classe spolverizzando con dello zucchero a velo.

Sono una vera goduria per il palato.



