PNRR, materie prime critiche: al via il bando del Mase per le imprese

(Adnkronos) – A seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2025, è stato adottato il decreto direttoriale n.110 del 14 maggio 2025 che approva l’avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti inerenti attività di ricerca e sviluppo, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 7 “RePower Europe”, in tema di approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro di materie prime critiche. Per la realizzazione dei progetti è prevista una dotazione finanziaria pari a 24 milioni di euro, di cui almeno il 40% deve essere destinata al finanziamento di progetti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. I fondi sono destinati alle imprese, anche congiuntamente tra di loro o con istituti di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale con riferimento ai seguenti ambiti specifici: tecnologie, sistemi e metodi nuovi o migliorati per il recupero, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti di materie prime critiche e materie prime strategiche; integrazione della progettazione ecocompatibile nella fabbricazione di prodotti e sistemi complessi e nei processi di mercato e consumo; ottimizzazione della raccolta e della cernita dei rifiuti urbani finalizzata a garantire un’offerta costante di materie prime critiche di alta qualità per le operazioni di estrazione mineraria urbana. Link al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. —altrowebinfo@adnkronos.com (Web Info)