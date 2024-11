Roma, Melli tuona: “E’ stata raccontata male durante l’estate con la propaganda pentole insopportabile e dannosa Vedo giocatori…”

In questi primi mesi di stagione di campionato, la Roma è attualmente la delusione più grossa, con i soli 13 punti conquistati che vogliono dire undicesimo posto in classifica. Nella puntata pomeridiana del contenitore sportivo “Radio Radio lo Sport” si è parlato approfonditamente della squadra di mister Ivan Juric e a riguardo il giornalista storico Franco Melli, è stato molto duro.

Franco Melli, le sue parole sulla Roma

“Quelli che sono in predicato di venire al posto di Juric sono come lui o peggio, perchè con Paulo Sousa non credo ci sia molta differenza, Lampard ha fatto disastri in Inghilterra. Io credo che l’unico sarebbe Ranieri o Allegri, ma li prendono questi? Comunque la Roma prima di arrivare a sto disgraziato (Juric, n.d.r.), è stata raccontata male durante l’estate con la propaganda pentole dannosa e insopportabile, vedo giocatori che non possono giocare. La situazione è pericolosa perchè sono peggiorati tutti compreso il portiere”.

