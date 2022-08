GENOVA – Sampdoria-Juventus cronaca diretta. Ecco il live del match tra doriani e bianconeri valido per la seconda giornata di campionato. 1′ Fischio d’inizio al Ferraris: è iniziata la partita. Juve in campo con la divisa Away 22/23. 2′ buon inizio della squadra di Allegri: tanto pressing in mezzo al campo e veloci ripartenze. 3′ Scambiano bene Cuadrado e Danilo sulla destra, il cross del brasiliano viene sporcato dalla deviazione di Augello. Audero c’è e stoppa il tentativo offensivo della Juve.

6′ Bella palla dentro di Sabiri per il taglio di Leris, l’esterno numero 37 a tu per tu con Perin colpisce la traversa. Si salva la Juve, con l’aiuto del montante. 12′ Samp e Juve hanno iniziato il match a tutta, ritmi altissimi a Genova: tanta intensità, giro palla veloce, padroni pericolosi pochi minuti fa con Leris. 15′ Primo quarto d’ora complicato per i bianconeri, buon inizio della squadra di Giampaolo. Reagisce la squadra di Allegri, Cuadrado ruba la palla ad Augello, entra in area blucerchiata ma Audero gli dice no due volte.

22′ Kostic taglia dall’esterno verso il centro e prova a inquadrare la porta di Audero: l’estremo difensore della Samp alza sopra la traversa il destro dell’ex Eintracht Frankfurt. 28′ Primo cooling break del match: ci sono già state diverse occasioni da una parte e dall’altra del campo, meglio però la Samp fino ad ora a livello di intensità e organizzazione generale. 35′ Bella discesa palla al piede di Filip Kostić, palla a Rabiot che di prima colpisce verso Audero: il portiere ex Juve blocca la sfera.

42′ Djuricic stende fallosamente Rabiot a metà campo, Abisso estrae nei suoi confronti il cartellino giallo. 44′ Alex Sandro ferma con un fallo tattico la ripartenza della Samp e viene ammonito. 45′ Ci sarà un minuto di recupero. Ancora 60 secondi da giocare, dunque, prima della fine della prima frazione. 45’+1′ Punteggio fermo sul risultato di 0-0: nessun gol, occasioni per entrambe le squadre, intensità altissima a Marassi.