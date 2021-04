Shinja: un’artista tutta Italiana

Oggi vi presentiamo uno scorcio di vita di un’artista poliedrica, divertente e che su Twitch sta avendo il suo piccolo e meritato successo. Vi presentiamo Danila Peroni, in (bella) arte, Shinja.

Ciao Shinja, raccontaci un po’ chi sei

Mi chiamo Danila Peroni, sono nata a Genova e ho vissuto nelle Marche, nel Lazio, e in un’altra buona parte d’Italia. Sono stata una girovaga, ma ormai stabilmente vivo in Lombardia da 10 anni. Nonostante il cambio di interessi, passioni ed hobby, non è mai passata ( e mai passerà ) la mia febbre artistica. Si può dire tranquillamente che io abbia imparato prima a disegnare che a scrivere.

Mi considero poliedrica, e si è vista questa cosa lungo la mia vita date le mie molteplice passioni. Questo mio amore per l’arte mi ha portata a seguire strade diverse ma che avessero sempre a che fare con l’arte, tanto dal portarmi a decidere di frequentare una scuola alberghiera e diventare pasticcera, o meglio ancora, cake designer. Mi sembrava un ottimo connubio il cibo come arte, due interessi molto italiani direi. Ma ahime, nella mia vita sono capitate situazioni che mi hanno portata a non poter perseguire questa strada.

Finiti gli studi ho voluto andare a lavorare, pensando che la gavetta nei laboratori avrebbe datomi più soddisfazioni lavorative. Sono finita a lavorare nei bar, approcciandomi con il pubblico con cui mi piace lavorare ( nonostante in molti credano io abbia un carattere un po’ burbero, mi piace stare in mezzo alla gente, confrontarmi e osservare il mondo). Specie quando lavoravo a Roma, ho avuto modo di vedere personaggi famosi, ed ho avuto modo di approcciarmi a loro anche ( un esempio carino, un doppiatore Rai è in possesso di uno sketch su tovagliolo del suo cagnolino fatto da me).

Ciononostante, ho continuato ad essere fedele a me stessa restando attaccata all’arte, tramite grafica siti, quadri su commissioni, piccole sculture, mini shooting fotografici.. Ho continuato con l’arte nonostante il mio lavoro fosse altro.

Come è nata “Shinja”?

La sua nascita potrà sembrare banale o stupida, ma io sono sempre sta affascinata dall’idea di avere un nome d’arte, ma non trovavo mai se non i nickname che mi davano gli amici. Prima o poi lo troverò mi dicevo, così senza troppi pensieri. Nel 2006 sono approdata su una piattaforma online, ossia Second Life ( un gioco/piattaforma basata sull’interazione di avatar 3D). Nella creazione del personaggio bisogna mettere nome e cognome, e la lista era infinita e con nominativi che non mi piacevano. Poi mi cascò l’occhio su “Shinja”. La sonorità era simil giapponese, ed essendo il Giappone e la sua cultura un mio grande interesse, sono andata a vedere cosa significasse.

Fu un segno: Shinja significa “credente”, ma non a livello religioso. Cioè anche, ma è un credente quasi spirituale, e mi colpì parecchio. Inoltre iniziarono a contattarmi come Shinja e artista su Second Life, chiedendomi di lavoretti online et simili per gli avatar.

Dall’avatar molto gothic and cute style, con l’occhio sinistro coperto da una benda, mi sono ritrovata a pensare che non solo Shinja fosse un nome azzeccato, me lo sentivo mio. Ad esempio, la fascia sull’occhio non era casuale, era un ulteriore modo di far capire che il mio occhio artistico è sempre ben aperto, e che la mia parte creativa è quella che emerge sempre e, soprattutto, è sempre attiva.

Quali sono i tuoi soggetti preferiti?

Non ho un soggetto preferito di base, anche se adoro disegnare le Geishe. Mi permette di lavorare su dettagli e riferimenti nipponici particolari, giocare col patner dei kimono o dello yukata, sperimentare con le loro improbabili e bellissime acconciature. Insomma, disegnare una figura così bella e importante della cultura giapponese ( super fraintesa oltretutto ). Poi animali, i volti delle persone. Per gli animali amo i gatti, ma è più probabile voi vediate nella mia galleria animali come pangolini, axotle e un carinissimo polipo che ormai da 5 anni, resta il mio best seller. Ho una ottima fan base in Corea del sud per i miei disegni.

Mi piace pensare che qualcuno, di totalmente sconosciuto, abbia qualche mio quadro, ma non abbia la minima idea di chi sia io. Mi affascina pensare che un pezzetto di me sia in tanti posti del mondo, permettendomi di viaggiare. Non viaggio fisicamente, la mia idea si però.

Da Second Life a Twitch: cambio scenario per Shinja

Dopo l’esperienza di Second Life, di circa 4/5 anni, mi sono approcciata all’arte digitale ( iniziata nel 2003 circa) con le prime tavolette grafiche. In SL prendevo gli screen degli avatar e li ridecoravo in digital art. Da li a poco mi sono messa ad approfondire l’arte in digitale, seguendo la corrente del software in uscita e impegnandomici. Quindi dal 2011 ad oggi mi sono impegnata tra tecniche e tavolette varie fino ad arrivare alla mia nicchia, così per migliorarmi in modo costante. Sono affezionata all’arte tradizionale, amo sporcarmi le mani con tempere acrilici e olio e tutto, ma la digital art mi lascia una libertà altissima.

Complice covid 19, ho perso il mio lavoro e mi sono detta che il destino mi vuole sull’arte, e allora ci sono tornata a tempo indeterminato.

Tra marzo e ottobre ho solo disegnato, notando parecchi progressi. Verso novembre, arrendendomi completamente alla situazione che portava ad un secondo lockdown, ho iniziato a sperimentare. Ho un canale youtube, ma il format passivo non mi piace, allora ho pensato a Twitch, ma senza un fine necessario. Dopo aver girato sul sito viola come utente, e quindi aver visto come funzionava, ho pensato che conoscere nuove persone e artisti, comunicare mentre disegno non mi costava nulla, e mi sono buttata. Sinceramente? Ho fatto bene! Da novembre ad oggi sono cresciuta un pochino coi follower e ne sono felice. Artisti e amici “squinternati” con cui a livello sia sociale e artistico stiamo e sto crescendo tanto. Mi piace l’interazione coi followers, mi piace stare a chiacchierare e comunque fare ciò che amo, ossia disegnare.

L’Italia è piena di artisti fantastici, e Twitch offre un mondo per farli conoscere, me compresa.

Progetti futuri

Per i miei progetti futuri, al momento sto definendo quello che può essere il mio spazio creativo, ossia su cosa voglio gettarmi e investire. Oggi come oggi il mercato del lavoro diurno è fermo, piuttosto che starmene con le mani in mano, ritento questa artistica strada. Insomma l’universo mi ha dato una mazzata bella forte per reindirizzarmi. Dunque voglio crearmi lo spazio fino ad avere una presenza nel mondo artistico, magari pure esser esposta in qualche galleria, chissà. Si può essere bravissimi artisti ma pessimi nel proporsi, cosa che mi ha portato ad accettare l’aiuto della mia amica scrittrice Alessandra Marrucci di aprire e seguire un collettivo dedicato alle donne artiste, chiamato Women from Hel, creare una rete a livello internazionali di artiste per avere contatti e supporto, una specie di cassa di risonanza di fonte e info, mettere le competenze l’una per l’altra ed aiutarsi. Un progetto che mi piace, che cresce e che esponenzialmente ci sta portando a veder come la realtà del lavoro artistico sia quasi un problema nel farsi conoscere e riconoscere.

Vorrei arrivare alla fine 2021, guardarmi allo specchio e dire “sono una artista”. Ecco il mio proposito.

Qualcosa da dire ad un futuro artista che ti legge?

L’arte è troppo bella per non provarci almeno una volta.

Insomma, da quella Shinja 3D tutta Gothic Lolita ma in dark mood, con tanto di benda sull’occhio sinistro, a questa Shinja reale, concreta, e possiamo tranquillamente dire, artista.

Fonte foto: Danila Peroni ( aka Shinja )

