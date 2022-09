Sky o DAZN? Dove vedere Milan-Inter, streaming gratis e diretta tv derby

Il derby Milan-Inter, valido per la quinta giornata della Serie A 2022/23, si gioca sabato 3 settembre alle ore 18 nello stadio San Siro di Milano. I rossoneri sono reduci dal pareggio contro il Sassuolo mentre i nerazzurri hanno avuto la meglio della Cremonese. Le squadre sono separate da un solo punto in classifica dopo quattro giornate.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. All Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

Dove vedere Milan-Inter, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il derby di Milano sarà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A e di tanti altri eventi.

Per poter seguire la sfida è necessario scaricare l’app DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili per il piano standard o 39,99 euro per il piano plus. L’incontro di San Siro sarà visibile anche su Sky per coloro che hanno attivato il canale satellitare Zona DAZN al prezzo aggiuntivo di 5 euro mensili.