A Lucca Comics il treno regionale ‘The Legend of Zelda’

(Adnkronos) – Ha fatto tappa questa mattina alla stazione di Lucca il treno del Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), con livrea "The Legend of Zelda", il primo treno al mondo dedicato alla leggendaria saga di videogiochi che accompagnerà fan e appassionati al Lucca Comics. L'evento che celebra i mondi del fumetto, del gioco da tavolo, del videogioco, dell’illustrazione, del cinema e serie televisive, in corso di svolgimento a Lucca fino al 3 novembre. Nato dalla speciale collaborazione tra Regionale e Nintendo Italia, il treno ha percorso negli scorsi mesi un viaggio che si conclude con il gran finale di Lucca, dopo le tappe di Roma e Napoli. Il treno-tributo, dedicato al recente capitolo della saga di The Legend of Zelda, si è fermato questa mattina al binario 1 della stazione di Lucca per accogliere gli appassionati che sono potuti salire a bordo del mezzo, personalizzato per la prima volta anche internamente con i personaggi del gioco The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il treno circolerà nei prossimi giorni sulle tratte Firenze SMN-Lucca-Viareggio e Lucca-Pisa, tra i 120 collegamenti che collegano giornalmente Lucca dalle città di Firenze e Pisa in occasione del Lucca Comics. Alla conferenza di inaugurazione hanno partecipato: Ermanno Russo, Responsabile Revenue Development Regionale Trenitalia; Natalia Giannelli, Direttore Regionale Toscana, Stefano Calcagni, Direttore Marketing Nintendo Italia. Durante l’evento 300 appassionati hanno potuto visitare il treno personalizzato, partecipare ai meet&greet con i content creator Davide Vix e PlayerInside e ricevere gadget esclusivi. "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" è l'emozionante avventura open world ambientata nel regno di Hyrule, uscita lo scorso maggio solo sulla famiglia di console Nintendo Switch. Vincitore del premio “miglior videogioco d’azione e avventura” ai The Game Awards 2023, questo ultimo capitolo permette di seguire le gesta dell’eroe Link, pronto a continuare la sua avventura iniziata in The Legend of Zelda: Breath of the Wild e a rivelare la verità sulla catastrofe che ha gettato il mondo nel caos. Con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, i confini del regno di Hyrule si sono espansi in tutte le direzioni, grazie all’introduzione di isole sospese nel cielo e grotte da scoprire ed esplorare liberamente. L’esperienza di gioco si è amplificata anche grazie alle nuove abilità del protagonista Link e la creatività del giocatore è stata messa al centro dell’attenzione con l’introduzione di meccaniche che hanno definito nuovi standard di eccellenza nell’ambito dello sviluppo di videogiochi. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

