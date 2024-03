ROMA – In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, Rai Yoyo propone in prima visione assoluta venerdì 22 marzo, alle ore 19.35, il nuovo special a cartoni animati “AcquaTeam-Avventure in Mare: Destinazione Galapagos”. L’opera, che sarà disponibile anche su RaiPlay, fa parte della collana AcquaTeam, un progetto dedicato alla conoscenza e alla tutela della ricchezza dei mari. L’AcquaTeam del polpo Otty e della biologa marina Marysun (personaggio ispirato alla biologa marina Mariasole Bianco) si trova alle isole Galapagos per aiutare la giovane Desy a studiare la popolazione locale di squali martello per le sue ricerche scolastiche e deve collaudare un proiettore per la realtà virtuale creato dal geniale inventore del gruppo Matt. Ma sul più bello, il marchingegno va in “crash”, riportando i nostri eroi alle “isole incantate” nel 1800 e a un incontro faccia a faccia con il giovane Darwin in persona!

Il cartone animato, diretto da Riccardo Mazzoli, segna il quarto capitolo della produzione in animazione con scene dal vivo ideata in Italia dal produttore Federico Fiecconi e ora divenuta co-produzione internazionale della milanese GraFFiti Creative con Toonz Media Group (India) e Telegael (Irlanda) sempre con la partecipazione di Rai Kids. Nella serie “AcquaTeam-Avventure in Mare” vediamo l’AcquaTeam, capitanato dalla coppia Otty e MarySun, salpare dalla base sulle coste della Sardegna sull’iper-tecnologico e super-ecologico “Catamarino”, per una crociera intorno al mondo, verso il Mare Artico, poi l’Oceano Pacifico, e infine nuovamente il nostro Mar Mediterraneo.

“AcquaTeam-Avventure in Mare: Destinazione Galapagos” il 22 marzo su Rai Yoyo e RaiPlay per la Giornata mondiale dell’acqua

Il nuovo Special “AcquaTeam-Avventure in Mare: Destinazione Galapagos” debutta in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, a sottolineare la vocazione “dall’animazione all’azione” del brand AcquaTeam. Alla fine di ogni film d’animazione, la vera Mariasole Bianco, biologa marina e divulgatrice Tv di tanti programmi Rai, saluta il pubblico dal vivo ricordando i punti salienti dell’episodio. Il programma gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Tra i Partner “marini” del progetto H2OTeam c’è anche l’Acquario di Cala Gonone, in Sardegna, suggestivo set del primo episodio della serie e oggi “tana” ufficiale di Otty, “padrone di casa” che accoglie i visitatori alla vasca del polpo. Presente anche la Fondazione Cetacea di Riccione, dedita al salvataggio delle tartarughe marine. Proprio per il 22 marzo 2024, data della “Prima Tv” del nuovo episodio e Giornata Mondiale dell’Acqua, Cetacea ha in programma un nuovo appuntamento “dall’animazione all’azione”: il rilascio in libertà di una tartaruga marina nel mare romagnolo, e un incontro con una classe di giovani appassionati del mare della scuola primaria I.C “G. Zavalloni” di viale Catullo di Riccione con proiezione del cartone animato “AcquaTeam-Avventure in Mare: La Tartaruga e il Lamantino”, con protagonista proprio una Caretta caretta.