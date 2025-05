Al via a Castel Sant’Angelo progetto internazionale ‘Pellegrinaggi: passi nelle fede’

(Adnkronos) – Un vento di innovazione e arte coreutica soffia sulla scena culturale italiana con DanTe – danze di terra, il progetto nazionale promosso dal Centro Regionale Danza Lazio che mixa danza contemporanea e patrimonio storico in una visione ambiziosa e condivisa. Un'immersione suggestiva nel tempo e nello spazio, liberamente ispirato al peregrinare dantesco nella Divina Commedia. Pensato in profonda connessione con i luoghi che lo accolgono, DanTe – danze di terra punta a valorizzarli attraverso il linguaggio universale della danza, offrendo esperienze artistiche immersive e portando in scena giovani talenti nazionali ed europei. L’edizione di quest’anno, illustrata alla Camera dei Deputati, alla presenza, tra gli altri dell'étoile Emanuela Bianchini, di Lello Giua, rispettivamente coordinatrice artistica e responsabile del progetto e di Mvula Sungani, consigliere per la danza del ministro della Cultura, si articola in due percorsi distinti ma complementari. Il Festival Internazionale Dancing Histor(y)ies e la produzione originale 'Pellegrinaggi: passi nella fede', entrambi animati dalla forza evocativa di alcuni tra i più affascinanti luoghi di cultura del Lazio e della Sardegna. Le produzioni, infatti, debutteranno in prima nazionale in tre location d’eccezione: Castel Sant’Angelo a Roma (17 maggio) e le Aree Archeologiche in Sardegna di Nora e Pula (3-10 agosto), Su Nuraxi, Barumini (10-17 agosto) "Siamo impegnati a sostenere la danza contemporanea per valorizzare un'importante forma di spettacolo dal vivo – ha sottolineato nel suo intervento il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Federico Mollicone – In particolare 'DanTe – danze di terra' è una rete nazionale di promozione culturale che valorizza, con eleganza e competenza, anche il nostro patrimonio storico. Un progetto che nasce dalla consapevolezza che la cultura e l’arte, se intrecciate in modo creativo e innovativo, possono diventare strumenti potenti per la conoscenza e la valorizzazione del nostro passato, rendendolo vivo e accessibile per tutte le generazioni". "La danza contemporanea – ha aggiunto – con la sua capacità di esprimere emozioni, storie e identità, si rivela un mezzo straordinario per interpretare e raccontare i luoghi storici che ospitano la rassegna, come Castel Sant’Angelo a Roma, uno dei luoghi più attrattivi della città, che sarà trasformato in un palcoscenico vivo in cui il dialogo tra antico e contemporaneo darà risalto alla sua storia millenaria. Da sempre sosteniamo - ha proseguito Federico Mollicone- che non bisogna limitarsi a conservare i beni culturali come testimonianze statiche del passato, ma attivarli come luoghi di incontro, di sperimentazione artistica e di riflessione contemporanea. Per questo, la danza si conferma un linguaggio che attraversa il tempo, dialogando con le pietre, i racconti e le memorie che questi luoghi custodiscono. DanTe- Danze di Terra', inoltre, rappresenta in pieno l’importanza della sinergia tra artisti, istituzioni e comunità locali – ha ribadito ancora il presidente della Commissione Cultura- Un vero e proprio modello virtuoso di collaborazione che rafforza l’identità culturale e stimola nuove forme di fruizione del patrimonio. La rassegna si inserisce in un contesto più ampio di iniziative culturali, come la 'Notte Europea dei Musei', che amplificano l’effetto di valorizzazione e rendono la cultura un elemento centrale della vita sociale e turistica della città, della Regione e di tutta la Nazione". Nel corso del suo intervento Federico Mollicone ha ringraziato "tutti gli attori istituzionali coinvolti, il Centro Regionale Danza Lazio, Mvula Sungani, le istituzioni culturali, gli artisti, gli operatori e tutti coloro che hanno organizzato questa importante iniziativa" ed ha invitato i presenti a immergersi nel "mondo della danza, a scoprire il patrimonio storico italiano con occhi nuovi, in un vero e proprio viaggio tra arte, storia e contemporaneità". 'Pellegrinaggi: passi nella fede' partirà, dunque domani, a Castel Sant’Angelo durante la Notte dei Musei con creazioni diffuse in prima nazionale, coinvolgendo compagnie prestigiose come il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, il Balletto di Roma, Mvula Sungani Physical Dance, Dce Produzioni, Compagnia Eleina D., Gdo/Uda Company e le incursioni contemporanee e urbane del Crdl Lab. Successivamente, il 9 e 10 agosto, 'Pellegrinaggi: passi nella fede” si sposterà in Sardegna, con un’incursione urbana a Piazza del Popolo di Pula e una serata di gala nell’affascinante Area Archeologica di Nora. 'Dancing Histor(y)ies' invece animerà Castel Sant’Angelo il 20 e 21 maggio, con le prime internazionali delle creazioni di compagnie di fama europea come il Polish Dance Theatre (Polonia) con 'Qualcosa nel mezzo', il Derida Dance Center (Bulgaria) con 'Scream', ilDance (Svezia) con 'Only When Few Days Remain' e 420People (Repubblica Ceca) con 'In the Flow of Change', affiancate dalle incursioni urbane del Crd Lab. Le Aree Archeologiche di Nora e Barumini ospiteranno, dal 3 al 17 agosto, le performance dei complessi internazionali presenti nella capitale ed una coproduzione tra Asmed Balletto di Sardegna, Gruppo e-Motion e Compagnia Danza Estemporada (Italia). Il progetto nasce dalla sinergia tra Crdl, Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e Auditorium Conciliazione (iBorghi), è sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo, dall’Unione Europea nell’ambito di Europa Creativa, dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e della Fondazione Sardegna, con il patrocinio della Presidenza della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, il supporto di Asi Nazionale e la collaborazione di Castel Sant’Angelo, il comune di Pula e la Fondazione Barumini. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)