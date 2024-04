Al Vittoriale degli Italiani il Concorso d’eleganza

(Adnkronos) – Si terrà dal 27 al 28 aprile prossimi, a Gardone Riviera e più precisamente presso il complesso del 'Vittoriale degli Italiani', l’evento dedicato al motorismo storico denominato 'Concorso di eleganza Vittoriale', organizzato dall’associazione Jurassic Car Club Tatius Nubladus, con il patrocinio dell’assessorato al Turismo della Regione Lombardia, dei comuni di Gardone Riviera e Castel D’Ario, Aci e Aci Storico e con il partenariato dell’Associazione Internazionale Motorismo, The Secret Gate e di Sara Assicurazioni e Unidea Assicurazioni. A lanciare l’iniziativa è oggi in conferenza stampa a Palazzo Lombardia, Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia. “Anche nel mondo dei motori c’è una nota di bellezza, un’eleganza, che è un mix d’ingegno tecnico, velocità e design industriale – sottolinea -. Non a caso le sfilate di auto storiche sono, da oltre un secolo, una tradizione di grande attrattività in Lombardia e in Italia. Ma quello che ci aspetta con il nuovo concorso motoristico è un’esperienza unica, chiamata ‘Cielo-Terra-Acqua’, in riferimento agli spazi fisici ‘conquistati’ dall’intelligenza umana. Rivivendo al contempo la Storia, attraverso automobili, moto, barche ed aerei d’epoca. Il tutto in una ‘location’ d’eccezione, il ‘Vittoriale’ a Gardone Riviera, uno dei musei ‘a cielo aperto’ più visitati d’Italia”. Il concorso si coniuga perfettamente con il fine ultimo dell’associazione che l’ha organizzato e promosso, il Jurassic Car Club Tazio Nuvolari, che da anni promuove i valori del motorismo storico in Italia e nel mondo e che dal 2017 organizza la GMMS (Giornata Mondiale del Motorismo Storico), appuntamento unico nel suo genere, dedicato al motorismo storico in Italia e non solo, arrivato ormai alla sua settima edizione. Per la competizione, che durerà due giorni (27 e 28 aprile) e comprenderà un fitto programma di appuntamenti ed occasioni da non perdere, è prevista la partecipazione di circa trenta autovetture, quindici moto storiche, dieci velivoli (tra idrovolanti e aeroplani) e dieci imbarcazioni d’epoca, provenienti da Italia ed Europa; che sarà possibile ammirare al Vittoriale già da venerdì 26, giorno di arrivo dei partecipanti. La manifestazione vera e propria inizierà il giorno dopo. I velivoli sorvoleranno lo specchio d’acqua antistante la darsena di Torre San Marzo, sotto il Vittoriale, per poi fare rientro nella base aerea di partenza o, per quanto concerne gli idrovolanti, ormeggiare nella darsena stessa. Là dove approderanno altresì le imbarcazioni d’epoca in gara. Sarà invece possibile ammirare vetture e moto d’epoca presso le aree dedicate del Vittoriale, allestite per l’evento. La scelta della location non è caduta casualmente sul complesso di edifici e monumenti minuziosamente voluti dal celebre poeta Gabriele d’Annunzio. Il J.C.C. ha già collaborato, in precedenza, con la Regione Lombardia e con la fondazione il Vittoriale degli Italiani e il suo presidente, lo storico e scrittore prof. Giordano Bruno Guerri. “Il Vittoriale – sottolinea il presidente del Jurassic Car Club Tatius Nubladus, Giorgio Ungaretti – tra i numerosi ruoli culturali che riveste, annovera anche quello di essere il primo polo del motorismo storico in Italia, esponendo la nave di d’Annunzio, le automobili, nonché il biplano col quale il poeta soldato compì il famoso volo su Vienna”. Il Concorso d’Eleganza del 27 e 28 aprile celebra, altresì le affinità che accomunavano due personaggi, altrimenti così diversi tra loro, come Tazio Nuvolari e Gabriele d’Annunzio. Due grandi italiani che erano sicuramente accomunati da almeno due denominatori comuni costituiti da un irrefrenabile anelito per la rapidità e per una connaturata propensione verso l’eleganza estetica e la signorilità. Gabriele d’Annunzio ricevette Tazio Nuvolari il 28 aprile 1932 e, per una felice casualità, il Concorso d’Eleganza che qui presentiamo si concluderà il 28 aprile prossimo. Quel celebre incontro è passato alla storia poiché, proprio in quella occasione, il grande ed eclettico poeta fece dono a Tazio Nuvolari di una spilla d’oro a forma di tartaruga riportante, sul dorso, le sue iniziali, motivandone l’assegnazione con il celebre ossimoro che diceva: 'All’uomo più veloce, l’animale più lento'. Un rettile caro a D’Annunzio la tartaruga, divenuto, per suo volere, parimenti emblema perenne di Tazio Nuvolari. Il guscio dell'animale, tuttora esposto nella sala da pranzo, è stato riprodotto in scala ridotta, fuso in bronzo e costituirà l'ambitissimo trofeo che si aggiudicheranno le vetture vincitrici delle dicerse Classi. A coronamento del concorso e mutuando il criterio della Coppa Davis, sarà istituito un trofeo specialissimo che resterà esposto presso il Vittoriale e nel quale, di anno in anno, sarà menzionato il vincitore assoluto del concorso.

