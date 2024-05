Alla Trentino Music Arena parte l’estate della musica e degli spettacoli

TRENTO – È pronta a partire l’estate musicale 2024 della Trentino Music Arena, affidata al Centro Servizi Culturali Santa Chiara, con una ricca programmazione, da giugno a settembre, rivolta innanzitutto alla Generazione Z. Tanti i festival e i concerti, con artisti e band di spicco della scena locale, nazionale e internazionale. Ad inaugurare la Trentino Music Arena di Trento sarà la seconda edizione della “Trentino Spettacolo e Musica”. Martedì 11 giugno è atteso MIDA direttamente da Amici, insieme a CLARA, la vincitrice di Sanremo Giovani. Si ballerà anche con lo show VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90. Arrivano sul palco anche: DRILLIONAIRE, ANNA (mercoledì 12 giugno); NERISSIMA SERPE, PAPA V, SILENT BOB, TONY BOY (giovedì 13 giugno).

A luglio si terrà la seconda edizione del “Trentino Love Fest | Charity Event” con ARIETE, MECNA (giovedì 11 luglio); FABRIZIO MORO, IL TRE (venerdì 12 luglio); KELLY JOYCE, MARGHERITA VICARIO, SANTI FRANCESI (sabato 13 luglio). Grande novità per agosto. La Trentino Music Arena risuonerà a ritmo hip hop, rap e trap con la prima edizione del “Drip Festival”. Sul palco: CAPO PLAZA, NEIMA EZZA (giovedì 29 agosto), NASKA (venerdì 30 agosto), RONDO DA SOSA (sabato 31 agosto). L’estate si chiuderà a settembre con un’esplosione di musica. Non mancherà il rock internazionale con il concerto dei mitici EUROPE (martedì 3 settembre). E ancora alla TMA arrivano: GEMELLI DIVERSI, BORO BORO, CHIELLO (venerdì 6 settembre); ACHILLE LAURO, LA RUA (sabato 7 settembre); THE KOLORS (domenica 8 settembre). Le giornate, fin dal pomeriggio, saranno animate da workshop, laboratori, approfondimenti, incontri tematici per scoprire e imparare il dietro le quinte del mondo della musica raccontato dagli esperti del settore. Due i concorsi dedicati a chi desidera cimentarsi con le proprie doti canore e intraprendere la carriera musicale: il Casting Festival “A Voice for Europe”, arrivato alla 56° edizione, e il Festival Baby Voice con semifinali e finale, già testato con successo lo scorso anno, con una giornata animata dalle presenze di Oreste Castagna, Bumbi Show, Laura Show direttamente da Rai Yoyo.

Alla Trentino Music Arena parte l’estate della musica e degli spettacoli

Ad organizzare gli eventi è il Centro Servizi Culturali Santa Chiara con la collaborazione di EDG Spettacoli, Trentino Eventi, SGR. L’Arena della Musica Trentina sarà strutturata per ospitare sia un pubblico in piedi che seduto. Le due configurazioni prevedono un utilizzo di circa 12.000 spettatori (in piedi + tribuna) e fino a circa 6.500 spettatori (seduti + tribuna). Previsti abbonamenti/pacchetti per le giornate dei Festival. In particolare ticket per 3 giorni al “Trentino Spettacolo e Musica” a 30 euro.

Info: https://www.centrosantachiara.it/web/trentino-music-arena.

IL CALENDARIO NEI DETTAGLI

11/12/13 GIUGNO – LA SECONDA EDIZIONE “TRENTINO SPETTACOLO E MUSICA”

Ad inaugurare “Trentino Spettacolo e Musica”, martedì 11 giugno, sarà MIDA direttamente da Amici, insieme a CLARA, vincitrice di Sanremo Giovani. Si ballerà anche lo show VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI ’90. Tra gli artisti attesi: DRILLIONAIRE, ANNA (mercoledì 12 giugno); NERISSIMA SERPE, PAPA V, SILENT BOB, TONY BOY (giovedì 13 giugno). Al pomeriggio si terrà il Casting Festival “A Voice for Europe” (56° edizione), accompagnato da workshop e incontri con artisti e operatori dello spettacolo che proporranno dibattiti, approfondimenti ed esecuzioni di musica dal vivo. Il Festival, alla sua seconda edizione, si conferma un appuntamento al quale gli operatori dello spettacolo e gli appassionati di musica non mancheranno per portare esperienze e il loro know how. Attesi ai workshop esperti e professionisti del mondo della musica, addetti ai lavori, autori e compositori, produttori, vocal coach. Tra gli altri: Mimmo Paganelli, Steve Lyon, Danila Satragno, Paolo Valli, Giordano Tittarelli (Astral Music), Guido Dall’Oglio (Pirames), Willy Vecchiattini (Social), Leo Giunta (Festival), Angelo Valsiglio, Marco Stanzani (Red&Blue).

11/12/13 LUGLIO – LA SECONDA EDIZIONE DEL “TRENTINO LOVE FEST | CHARITY EVENT”

Torna “Trentino Love Fest | Charity Event”, seconda edizione, il Festival nato con la finalità di contribuire a progetti di beneficenza. Un’ambizione importante, soprattutto quest’anno per “Trento Capitale Europea del Volontariato”. Si partirà al pomeriggio con workshop e incontri con artisti. Attesi ARIETE, MECNA (giovedì 11 luglio); FABRIZIO MORO, IL TRE (venerdì 12 luglio); KELLY JOYCE, MARGHERITA VICARIO, SANTI FRANCESI (sabato 13 luglio).

29/30/31 AGOSTO – LA PRIMA EDIZIONE DEL DRIP FESTIVAL

Da giovedì 29 a sabato 31 agosto arriva la prima Edizione del “Drip Festival”, un super festival dedicato al pubblico dei giovani e giovanissimi con protagonisti di primo piano della scena italiana hip hop, rap e trap. Si parte fin dal pomeriggio con il Casting Festival Baby Voice. Attesi: CAPO PLAZA, NEIMA EZZA (giovedì 29 agosto), NASKA (venerdì 30 agosto), RONDO DA SOSA (sabato 31 agosto).

MARTEDI 3 SETTEMBRE – EUROPE IN CONCERTO

Da non perdere, martedì 3 settembre, il concerto degli EUROPE, storica rock band svedese. Hanno venduto circa 20 milioni di copie in tutto il mondo, 40 contando anche i vari singoli. Con ‘Final Countdown’ scritta nel 1982 e divenuta album nel 1986, gli Europe vendettero oltre 15 milioni di copie e il singolo raggiunse il primo posto in classifica in 25 Paesi, consacrandoli a livello globale. Da allora una carriera lunga e ricca di altri successi che la band ripercorrerà in questa magica serata.

6/7/8 SETTEMBRE – FESTIVAL RAGAZZI IN FESTA

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre il gran finale dell’estate. Tre giorni di proposte diversissime che mettono insieme tutte le generazioni. A misura di famiglia, “Ragazzi in Festa” vedrà le finali del Festival Baby Voice già testato con successo in Arena nel 2023, in una giornata (domenica 8 settembre) animata da Oreste Castagna, Bumbi Show, Laura Show direttamente da Rai Yoyo. Sarà un’esplosione di musica con GEMELLI DIVERSI, BORO BORO, CHIELLO (venerdì 6 settembre); ACHILLE LAURO, LA RUA (sabato 7 settembre); THE KOLORS (domenica 8 settembre).