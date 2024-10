Allerta maltempo sull’Italia, fiumi osservati speciali in Emilia Romagna

(Adnkronos) – E' allerta maltempo oggi 19 ottobre sull'Italia con tanta pioggia e nubifragi su alcune Regioni e fiumi osservati speciali. "Condizioni di forte maltempo a causa della formazione di un ciclone mediterraneo alimentato sia dalle acque ancora miti del mare sia da correnti instabili in discesa dal Nord Atlantico – spiega all'Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni de 'iLMeteo.it' – Questa tempesta provocherà tante piogge su quasi tutta l'Italia oggi, anche a carattere di nubifragio su Emilia Romagna, Campania, Calabria e Sicilia. Massima attenzione in particolare sull'Emilia Romagna per i fiumi, già in piena dopo le piogge degli ultimi giorni". "Allerta rossa Emilia Romagna e Calabria, mentre Sicilia allerta arancione, ad ora, dove entro domani potrebbero cadere fino a 400 mm di pioggia, si tratta dell'equivalente di pioggia che solitamente cade in 5 o 6 mesi, in grado di provocare allagamenti e alluvioni lampo – aggiunge Gussoni – Da domani migliora al Centro Nord grazie all'avanzata dell'alta pressione delle Azzorre, tempo più soleggiato anche in avvio della prossima settimana su questi settori. Ancora maltempo invece al Sud e Sicilia". Tra auto in panne, scantinati allagati e alberi caduti per strada, sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo nelle Marche, in particolare tra Ancona e Fano. Le condizioni meteo avverse, contraddistinte da pioggia battente, hanno costretto le squadre dei vigili del fuoco a mobilitarsi in diverse operazioni di soccorso. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)