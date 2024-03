Be Comics! 2024, il festival della cultura pop a Padova

(Adnkronos) – Il 16 e 17 marzo, la Fiera di Padova accoglierà la cultura pop con l'edizione 2024 di Be Comics!, l'evento annuale che riunisce appassionati di fumetti, videogiochi, cosplay. Gli organizzatori, Fandango Club Creators in collaborazione con Padova Hall, promettono una vasta gamma di attività che permetteranno ai visitatori di esplorare le diverse sfaccettature della cultura pop. Tra i momenti più attesi, spiccano le presenze di Marco Checchetto, celebre artista dei fumetti Marvel, noto per le sue collaborazioni su testate come Amazing Spider-Man e Daredevil, e Nobuyoshi Habara, rinomato artista dell'animazione giapponese, la cui carriera spazia dalla direzione di opere come Star Blazers: Space Battleship Yamato 2022 a lavori sui mecha anime. Entrambi gli ospiti parteciperanno a panel e sessioni di autografi, offrendo ai fan l'opportunità di conoscere da vicino le figure chiave del settore. Oltre alle celebrità del mondo dei fumetti e dell'animazione, Be Comics! 2024 ospiterà una serie di eventi interattivi, tra cui tornei di videogiochi, dimostrazioni di boardgame, e spettacoli di cosplay, con una particolare attenzione alle nuove generazioni e alle loro passioni. L'evento vedrà anche la partecipazione di numerosi editori di fumetti e manga, nonché artisti emergenti e autoprodotti, pronti a presentare le loro ultime opere. La manifestazione offrirà inoltre spazi dedicati ai giochi da tavolo analogici, alle competizioni Esport, e alla cultura e usanze di Giappone e Corea del Sud, arricchendo l'esperienza dei partecipanti con un'ampia varietà di attività e incontri. I biglietti sono disponibili su becomics.it, con una offerta speciale valida ancora per un breve periodo. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

