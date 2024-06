Caldo è già allerta, venerdì 21 giugno 8 città da bollino rosso

(Adnkronos) – Inizio d'estate 'hot' per l'Italia. Il 21 giugno inaugurerà la stagione e sarà anche il giorno più caldo dei 3 monitorati nell'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute. Venerdì 8 città saranno da bollino rosso. Ad Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma il livello di rischio salirà a 3, che indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche". Su Perugia, in particolare, il bollino sarà rosso già domani, giovedì 20 giugno, giornata in cui si prevedono 15 capoluoghi con bollino arancione (livello 2): Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Venerdì bollino arancione su 10 città: Bari, Bologna, Brescia, Catania, Messina, Napoli, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Viterbo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)