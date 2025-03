Carlo e Camilla in Italia e Vaticano dal 7 al 10 aprile: il programma delle visite ufficiali

(Adnkronos) –

Re Carlo e la Regina Camilla saranno in Italia in visita di Stato dal 7 al 10 aprile. Lo ha annunciato l'ambasciata britannica in un briefing con la stampa a cui ha partecipato anche l'ambasciatore a Roma Edward Llewellyn. I reali effettueranno visite di Stato presso la Santa Sede, l'8 aprile, e la Repubblica Italiana, il 9 a Roma e il 10 a Ravenna, per celebrare le eccellenti relazioni bilaterali.

La visita presso la Santa Sede sarà un evento storico, nell’anno del Giubileo Papale, e segnerà un significativo passo avanti nelle relazioni tra la Chiesa Cattolica e la Chiesa d’Inghilterra, con una funzione speciale nella Cappella Sistina che unirà la celebrazione dell’ecumenismo al lavoro che da molti anni il Re e il Papa fanno sul clima e sulla natura. La visita in Italia sottolineerà la profondità e l'ampiezza della relazione bilaterale: la cooperazione in materia di difesa, alla luce dell’attuale contesto internazionale; i valori, la storia e la cultura condivisi; il lavoro congiunto sulla transizione all’energia pulita e i legami tra i nostri popoli e le comunità. Martedì 8 aprile, Carlo e Camilla visiteranno la Santa Sede per unirsi a Papa Francesco nelle celebrazioni del Giubileo del 2025. Il Giubileo, che ricorre ogni 25 anni, è un anno speciale per la Chiesa Cattolica, un anno di riconciliazione, preghiera e cammino insieme come 'Pellegrini di Speranza', tema di quest’anno. Il Re e la Regina avranno un'udienza con Papa Francesco. Parteciperanno, inoltre, a una funzione nella Cappella Sistina, focalizzata sul tema "cura del creato", riflettendo l'impegno di lunga data di Papa Francesco e di Sua Maestà per la natura. Per la prima volta nella storia, il Re, in veste di Governatore Supremo della Chiesa d’Inghilterra, visiterà la Basilica papale di San Paolo fuori le Mura, luogo caro ai sovrani inglesi con il quale hanno un particolare legame fin dalla Riforma. San Paolo fuori le Mura è nota come la Basilica papale dove si celebrano la riconciliazione, l'ecumenismo e le relazioni tra le fedi cristiane. Alcuni membri del Coro della Cappella Reale di Sua Maestà e del Coro della Cappella di San Giorgio, a Windsor, si esibiranno sia nella Cappella Sistina che a San Paolo fuori le Mura. Nella Cappella Sistina, saranno accompagnati dal Coro della Cappella Sistina. Il Re parteciperà anche a un ricevimento con seminaristi provenienti da tutto il Commonwealth e dalla comunità britannica del Vaticano. Nel frattempo, la Regina incontrerà le Suore Cattoliche dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali, che operano in tutto il mondo per promuovere l'emancipazione femminile, attraverso programmi di istruzione per ragazze, un migliore accesso all'assistenza sanitaria, azioni per il clima e la prevenzione della violenza sessuale e della tratta di esseri umani. La forte relazione bilaterale tra il Regno Unito e l’Italia sarà celebrata con una serie di impegni istituzionali durante la Visita di Stato di Carlo e Camilla. Il 9 aprile a Roma, oltre all’udienza con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Re e la Regina deporranno una corona di fiori sulla Tomba del Milite Ignoto. Carlo sarà il primo monarca britannico a rivolgersi a una sessione congiunta del Parlamento italiano. Insieme a Camilla parteciperà a un banchetto di Stato al Palazzo del Quirinale, su invito del Presidente Mattarella. In quanto alleati della Nato, il Regno Unito e l'Italia condividono interessi comuni in materia di difesa, collaborando su iniziative come il Global Combat Air Programme (Gcap). Questa relazione sarà celebrata durante la visita con un sorvolo congiunto su Roma della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare italiana, le Frecce Tricolori, e la squadra acrobatica della Royal Air Force, le Red Arrows. A Ravenna, la coppia reale parteciperà a un ricevimento ospitato presso il Municipio, che segnerà l'80º anniversario della Liberazione della provincia dall'occupazione nazista da parte delle Forze Alleate, avvenuta il 10 aprile 1945 (80 anni esatti dal giorno della visita delle Loro Maestà). L'impegno dei due Paesi per la sostenibilità si rifletterà anche negli impegni di Carlo e Camilla. A Roma, il segretario degli Esteri presiederà una tavola rotonda sulle catene di approvvigionamento nel settore dell’energia pulita con diversi leader aziendali e personalità del settore, alla quale il Re si unirà per ascoltare un resoconto delle discussioni. A Ravenna il 10 aprile, Carlo e Camilla celebreranno la cucina tradizionale dell'Emilia-Romagna, Slow Food e i prodotti di eccellenza della regione in un festival. In questa occasione, il Re incontrerà gli agricoltori locali, le cui terre e colture sono state gravemente colpite dalle devastanti inondazioni che hanno interessato la zona di Ravenna negli ultimi anni. La visita offrirà anche l'opportunità di evidenziare il patrimonio culturale che accomuna italiani e britannici, che si tratti dell'amore per la grande letteratura o del desiderio di preservare l'architettura e il patrimonio artigianale romani e bizantini. La visita sarà un’occasione per celebrare i numerosi modi in cui la cultura unisce i popoli del Regno Unito e dell’Italia. A Roma, la Regina incontrerà i bambini delle scuole che hanno partecipato a un concorso per festeggiare l'80º anniversario del British Council, descrivendo o immaginando una giornata nella vita dei loro personaggi letterari preferiti. A Ravenna, il Re e la Regina visiteranno la tomba di Dante, quindi Camilla visiterà il Museo Byron, scoprendo i segreti della vita del grande poeta romantico in Italia e partecipando a un ricevimento per i club di lettura locali, le biblioteche, le librerie e i rappresentanti della sua associazione benefica 'The Queen’s Reading Room'. Il Re visiterà la Basilica di San Vitale e il Mausoleo di Galla Placidia, ammirando i loro impressionanti mosaici del V e VI secolo e incontrando gli artigiani che mantengono viva questa antica forma d'arte. L'ambasciatore britannico a Roma Edward Llewellyn ha spiegato che questa visita è "un'occasione storica". "Siamo molto lieti, orgogliosi e onorati – ha spiegato – di poter accogliere Re Carlo III e la Regina Camilla in arrivo tra tre settimane qui a Roma. È davvero un'occasione storica, la prima visita in Italia di Re Carlo, che cade in un periodo di grandissima collaborazione e affinità tra i nostri due Paesi. L'Italia e il Regno Unito sono due alleati storici e due partner strategici. Siamo alleati nella Nato, partner nel G7, come abbiamo visto l'anno scorso con la presidenza meravigliosa italiana e nel G20 e nelle Nazioni Unite". "Il Regno Unito ospita, come sapete, una corposa comunità di mezzo milione di cittadini italiani – ha aggiunto l'ambasciatore – che hanno trovato casa oltremanica e di loro devo dire che apprezziamo enormemente l'enorme contributo per il nostro Paese, la nostra economia, la nostra scienza, la nostra cultura, la nostra cucina ovviamente e anche la nostra società. Questa visita di Stato delle Loro Maestà conferma l'ottimo stato delle nostre relazioni bilaterali in questo momento, sottolineando la vicinanza tra due Paesi che condividono non soltanto valori ma anche obiettivi governativi. Condividiamo una passione per la nostra comunità, per la cultura, l'arte, l'ambiente e il nostro patrimonio". "Saranno, ne sono certo, giorni meravigliosi – ha detto ancora Llewellyn – Una visita indimenticabile che lascerà ricordi non soltanto per oggi ma speriamo per gli anni a venire per le generazioni future e ricordi, speriamo, indimenticabili. Questa visita fa parte del nostro legame bilaterale, ma è qualcosa di più ampio, perché vuole dire qualcosa che durerà per anni, non per settimane e mesi. È un simbolo dell'amicizia tra i nostri due Paesi. È una visita di Stato e sarà la prima visita di Stato del Re Carlo in Italia e della Regina. Questa visita sottolinea l'importanza dei nostri legami, non soltanto per oggi, ma per sempre". Nonostante sia la prima visita di Carlo da quando è re, come Principe di Galles aveva già visitato la Santa Sede in cinque occasioni: aprile 1985, aprile 2005 per il funerale di Papa Giovanni Paolo II, aprile 2009, aprile 2017 e ottobre 2019 per la canonizzazione del Cardinale John Henry Newman. Camilla, in qualità di Duchessa di Cornovaglia, lo aveva accompagnato in due di queste visite, nel 2009 e nel 2017. Carlo era stato ricevuto in udienza da Papa Benedetto XVI durante la visita del 2009 e da Papa Francesco durante le visite del 2017 e 2019. Nel 1982, aveva anche incontrato Papa Giovanni Paolo II a Canterbury durante la prima visita di un Papa su suolo britannico. Per quanto riguarda l'Italia invce, Carlo ha visitato ufficialmente il Paese diciassette volte, la prima nel 1984 e l'ultima nell'ottobre 2021 per il Vertice del G20 a Roma. La Regina ha accompagnato Sua Maestà il Re in due di queste visite, nel 2009 e nel 2017. La Regina Elisabetta II invece aveva visitato la Santa Sede e l'Italia quattro volte, ogni volta accompagnata dal Principe Filippo, Duca di Edimburgo. Questo include l'ottobre 2000 per il Grande Giubileo del 2000.