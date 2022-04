Cessione immediata o fiducia? La stagione di Musso vista dai tifosi dell’Atalanta

Uno dei temi che divide il mondo Atalanta è sicuramente quello legato al portiere Juan Musso. Il passo dagli errori contro il Napoli al rigore parato in Europa League ai danni del Lipsia è stato breve, contribuendo alla causa nerazzurra nella maniera migliore possibile. Visto che siamo quasi arrivati alla fine della stagione bisogna pensare anche al futuro. In questo caso la domanda è: cederlo o trattenerlo per garantirgli quella continuità che è venuta a mancare? Ecco cosa ne pensano i tifosi dell’Atalanta.

L’opinione dei tifosi dell’Atalanta su Musso

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 563 persone, i risultati sono chiari: la permanenza a Bergamo prevale con un 85%, mentre la cessione rimane al restante 15.