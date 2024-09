Chi è Massimiliano Giansanti, nuovo presidente Copa

(Adnkronos) – Romano, 50 anni compiuti da poco, da sempre impegnato nel settore agricolo, Massimiliano Giansanti presidente di Confagricoltura dal 2017 arriva oggi alla guida del Copa, l'associazione che riunisce le principali organizzazioni professionali agricole. Se Roma è la sua città natale, la sua attività ruota anche intorno a Viterbo e Parma: infatti è dal 2001 Presidente di Agricola Giansanti (che opera nella produzione e commercializzazione del Parmigiano Reggiano) e dal 1996 Amministratore Delegato del Gruppo Aziende Agricole Di Muzio, con una importante presenza nell'alto Lazio. Le aziende, specializzate nella produzione di cereali, kiwi, latte e prodotti zootecnici, sono attive sia in ambito agroindustriale e sia agroenergetico, attraverso la produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Oltre alla produzione di Parmigiano Reggiano spicca quella di latte bovino di alta qualità per la Centrale del Latte. Laureato in Economia alla Sapienza di Roma il neo presidente del Copa è attivamente impegnato per sostenere il progresso e l’innovazione in agricoltura e per promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile del comparto agricolo. Siede nell'Advisory Board Territoriale di UniCredit per la Region Centro che comprende Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, presieduto da Giampaolo Letta ed è membro del Cnel. E' stato componente del Consiglio di Amministrazione di Azienda Romana Mercati, l’azienda speciale della Camera di Commercio di Roma, membro del Comitato Promotore che ha dato vita a “Campagna Romana” – il consorzio costituito dalla C.C.I.A.A. di Roma per la valorizzazione delle produzioni agroindustriali romane – di cui poi è stato consigliere di amministrazione. Tra i vari altri incarichi ricoperti quelli di: consigliere del Comitato Tecnico Scientifico del ministero delle Politiche agricole e forestali; componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente nazionale per la Meccanizzazione; vicepresidente di ANBI Lazio, l’associazione regionale che raggruppa i consorzi di bonifica. Ha anche seduto nei consigli di Amministrazione di Banca Popolare di Roma e Banca della Nuova Terra. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)