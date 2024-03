Cortei, Meloni: “In Italia ci sono professionisti del disordine pubblico”

ROMA – “Se sbaglia un poliziotto paga ma se uno aggredisce un poliziotto non succede nulla, c’è un’impunità. Ci sono professionisti del disordine pubblico, che fanno questo di mestiere”. E’ quanto ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla trasmissione televisiva ‘Dritto e rovescio’ su Rete 4.

“Ringrazio le nostre forze dell’ordine – ha aggiunto la premier – ed esprimo solidarietà per campagna denigratorie che di tanto in tanto vengono fuori. Dal 7 ottobre a oggi in Italia abbiamo avuto oltre 1000 manifestazione a sostegno della Palestina, perché non abbiamo impedito le manifestazioni. Nel 97% dei casi non c’è stato nessun problema, il che significa che abbiamo un’ottima gestione. Se ci sono errori si verificano le responsabilità ed eventualmente si sanzionano ma non si può fare di tutta l’erba un fascio perché l’anno scorso ci sono stati 120 agenti feriti e nessuno ha dato la sua solidarietà. Manifestare è un diritto ma rispettare le regole è un dovere”.

La premier è anche intervenuta sulle imminenti regionali in Abruzzo: “Penso che Marco Marsilio abbia governato molto bene. Quando, qualche anno fa, i numeri di FdI erano diversi da quelli di oggi, accettando di governare l’Abruzzo accettammo la sfida delle infrastrutture. Gli abruzzesi non chiedono privilegi ma di essere in condizione di dimostrare il loro valore. Marsilio si è concentrato su questo, che magari porta meno voti nell’immediato, ha lavorato molto sul tema delle infrastrutture. Ha costruito 4 nuovi ospedali. Si è occupato di problemi reali”.

E ancora: “C’è una rete di connessioni europee che si fermava ad Ancona e ripartiva a Bari, saltando a piè pari l’Abruzzo. Oggi – ha aggiunto la presidente del consiglio – l’Abruzzo è in quella rete. Infatti la sinistra che lo sa benissimo e dice che Marsilio non è abruzzese perché è cresciuto a Roma. Ma lui è abruzzese da sette generazioni, si è dimesso da parlamentare per andare in Abruzzo”, ha concluso Meloni.