Covid oggi Italia, contagi in aumento: Lombardia al top

(Adnkronos) –

Aumentano i contagi Covid In Italia secondo i dati diffusi oggi, 12 luglio. "L'incidenza di nuovi casi con infezione da Sars-CoV-2 identificati e segnalati è in lieve aumento, ma si attesta sempre a livelli molto bassi. L'impatto sugli ospedali è sostanzialmente stabile e limitato", si legge nel monitoraggio settimanale Covid della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Dal 4 al 10 luglio i nuovi positivi sono stati 5.503 in crescita rispetto ai 3.855 della settimana precedente. Raddoppiano quasi i morti, da 18 a 33. I tamponi scendono a 76.532 rispetto a 81.900 e il tasso di positività risale ancora da 4,7% a 7,2%. Questi i dati del bollettino settimanale pubblicato sul sito del ministero della Salute. La Lombardia con 1.080 casi supera il Lazio (1.007) per numero di nuovi contagi. Sempre in Lombardia il numero maggiori di decessi (13). "L'indice di trasmissibilità (Rt) calcolato con dati aggiornati al 10 luglio e basato sui casi con ricovero ospedaliero, al 2 luglio pari a 1,00 (0,88–1,12), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (Rt 1,04) – si legge nel monitoraggio – L'incidenza nel periodo 4-10 luglio è pari a 9,4 casi per 100.000 abitanti, in lieve aumento rispetto alla settimana precedente, seppur rimanendo bassa (6,5 casi per 100.000 abitanti nella settimana 27 giugno-3 luglio)". L'incidenza settimanale (4-10 luglio) dei casi diagnosticati e segnalati "risulta in aumento nella maggior parte delle Regioni e province rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata è stata riportata nella regione Lazio (18 casi per 100.000 abitanti) e la più bassa nelle Marche (

