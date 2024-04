Design, al Fuorisalone Samsung presenta ‘Newfound Equilibrium’

(Adnkronos) – In occasione della Design Week a Milano, dal 16 al 21 aprile Samsung presenta l'esposizione 'Newfound Equilibrium', una visione ispiratrice di un futuro migliore che comprende l’equilibrio tra l’essere umano e la tecnologia. Un modo – spiega una nota – di rappresentare i propri valori legati al design con un approccio che rispecchia la nuova Design Identity che guiderà Samsung verso il 2030 'Samsung Design Identity 5.0 (Di 5.0): Essential∙Innovative∙Harmonious'. "Il design essenziale – viene evidenziato – si concentra sull'intento originale e sullo scopo del prodotto per fornire un'esperienza utente ottimizzata senza elementi superflui. Il design innovativo apporta cambiamenti di valore, non solo novità, alla vita di tutti i giorni". Infine, "il design armonioso incarna il desiderio di unire i prodotti e le persone con la società, l'ambiente e altri valori umani", perché "in un mondo in rapida evoluzione e a volte travolgente, l’equilibrio fra la tecnologia e l’uomo non consiste nel sostituire l’uno con l’altra. Al contrario, questo crea una sinergia in cui entrambi possano coesistere e completarsi a vicenda, connettendo la realtà con il regno digitale". 'Newfound Equilibrium' prenderà vita presso Le Cavallerizze in via Olona. La direzione creativa e la produzione sono di Cheil Worldwide, l’esibizione è progettata da Silo Lab e l'artwork digitale è disegnato e prodotto da Clim Studio. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Nessun post correlato.