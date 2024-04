Di Giovambattista sbotta contro Mancini: “Mente spudoratamente, la toppa è peggio del buco. Non è vero che…”

Nel match della 31.a giornata del campionato disputato allo stadio “Olimpico” la Roma ha sconfitto 1-0 la Lazio con una rete di Gianluca Mancini al 41′; proprio il difensore giallorosso ha tenuto banca nel post partita quando sotto la Curva Sud ha esultato davanti ai propri tifosi sventolando una bandiera una bandiera con i colori della Lazio e il disegno di un topo.

Il calciatore subito dopo ha provato a scusarsi: “Non volevo offendere nessuno, ho preso la prima bandiera che mi hanno dato. Un pò di goliardia ci può stare. Chiedo scusa: volevo esultare con i tifosi“.

A riguardo è stato molto duro il direttore di “Radio Radio“, Ilario Di Giovambattista, che sul suo profilo X (ex Twitter) ha criticato questo comportamento:

“Ho visto per intero il video, Mancini mente spudoratamente. Non è vero che ha preso la prima bandiera che gli hanno dato. A fine partita lui da solo parte e va verso la Sud indicando più volte quella bandiera fino a quando la riceve. Poi la sventola sotto la curva percorrendola in lungo e in largo e non per 10 secondi come ho letto. Si può sbagliare, si chiede scusa ma sinceramente con un pentimento vero. Mancini ha sbagliato e ha fatto scuse a presa in giro, la toppa è peggio del buco. Avrebbe fatto più bella figura a dire che voleva fare quello che ha fatto assumendosi le responsabilità delle proprie azioni.”

