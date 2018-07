Domani sera concerto di Piers Faccini a Campo Imperatore (Aq).

Biografia di Piers Faccini

Il cantautore di origine anglo-italiana iniziò la sua carriera in Inghilterra negli Charley Marlowe insieme alla poetessa Francesca Beard, al percussionista Frank Byng e al chitarrista Lucas Suarez.

Nel 2004 decide di mettersi in proprio e pubblica il suo primo full lenght, “Leave no Trace”.

Negli anni ha collaborato con numerosi musicisti tra cui menzioniamo almeno Ben Harper, Ballake Sissoko, Vincent Segal, Patrick Watson e Dawn Landes.

Da allora si sono susseguiti centinaia di esibizioni, ma soprattutto altri dischi in studio.

L’evento

A Campo Imperatore Piers Faccini presenterà il suo ultimo lavoro “I Dreamed an Island” (datato 2016), un vero e proprio esempio di contaminazione sonora, che unisce ritmi arabi a musiche più “europee”, passando ovviamente per il Mediterraneo.

Data unica del cantautore in Italia durante il suo tour estivo, è all’interno della rassegna Paesaggi Sonori, un festival di musica che si svolge in location naturalistiche d’eccezione e più ricche di storia e patrimonio artistico culturale.

L’evento è organizzato da Paesaggi Sonori e ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, in collaborazione con Gran Sasso Guides e Collegio Guide Alpine Abruzzo, con il patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Un concerto che quindi darà ulteriore prestigio alla località abruzzese, già nota ai più per le sue bellezze naturali.

Biglietti

Potranno essere acquistati in prevendita all’indirizzo https://www.ciaotickets.com/evento/piers-faccini-live-1763m-campo-imperatore-paesaggi-sonori

oppure prenotati obbligatoriamente via ermail (con pagamento in loco prima dell’evento).

In quest’ultimo caso basta scrivere una email al seguente indirizzo paesaggisonori.abruzzo@gmail.com specificando nome, cognome, numero partecipanti ed un recapito telefonico.

Costi

23 € + d.p. adulti

10 € + d.p. under 20

1 € + d.p under 12

L’organizzazione si riserva la facoltà di chiudere le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo consentito e consono ad offrire a tutti un servizio ed un’esperienza di qualità.

Sito ufficiale dell’artista



