Dove vedere amichevole Vicenza-Lecce, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Vicenza-Lecce si gioca 30 luglio alle ore 20 nello stadio Romeo Menti del capoluogo veneto. Le due squadre giocheranno nel prossimo campionato di Serie B. La vendita dei tagliandi sarà riservata esclusivamente ai tifosi locali (divieto di vendita ai residenti in Puglia), con un accesso limitato a 1.000 persone. I settori aperti al pubblico saranno la Tribuna Centrale e la Curva Sud. Sarà necessario un modulo di autocertificazione Emergenza Sanitaria COVID 19 e l’obbligo di indossare la mascherina. I prezzi applicati saranno i seguenti: Tribuna Centrale intero (prezzo unico): 20,00 €, Tribuna Centrale ridotto donne, over 60 e under 16: 15,00 €, Curva Sud (prezzo unico): 10,00 €.

Dove vedere Vicenza-Lecce amichevole, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN

Il match amichevole Vicenza-Lecce non dovrebbe essere trasmesso né in diretta tv né in diretta streaming sul territorio italiano. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.