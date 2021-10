Dove vedere Foggia-Taranto streaming gratis e diretta tv in chiaro Serie C

Il derby Foggia-Taranto, valido per l’undicesima giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca domenica 24 ottobre alle ore 14:30 nello stadio Pino Zaccheria di Foggia. Sfida ad alta quota tra due squadre appaiate al quarto posto in classifica, e reduci da due buoni risultati nell’ultimo turno: pareggio a Bari per il Foggia, vittoria sulla Fidelis Andria per il Taranto.

Le probabili formazioni di Foggia-Taranto Serie C

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Sciacca, Markic, Martino; Rocca, Petermann, Gallo; Merola, Ferrante, Curcio.

TARANTO (4-3-3): Antonino; Tomassini, Zullo, Ferrara, De Maria; Bellocq, Marsili, Civilleri; Pacilli, Saraniti, Giovinco.

Dove vedere Foggia-Taranto streaming gratis e diretta tv Serie C: Sky, Eleven Sports, Rai Sport o Antenna Sud?

Il match Foggia-Taranto sarà trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. La Serie C sarà quindi visibile in esclusiva sulla piattaforma inglese e si dovrà sottoscrivere un abbonamento disponibile a 7.99 al mese o a 69.99 euro per tutta la stagione. Gli appassionati non potranno seguire il match anche in diretta televisiva in chiaro su Antenna Sud (canale 13 del digitale terrestre in Puglia e Basilicata).