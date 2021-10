Dove vedere Hellas Verona-Lazio streaming gratis, Sky o Dazn?

Domenica 24 ottobre alle ore 15:00 il Bentegodi ospiterà Hellas Verona-Lazio, match valido per la nona giornata di Serie A 2021/22. La Lazio cercherà di sfruttare l’ondata di entusiasmo dopo la vittoria contro l’Inter per portare a casa i tre punti. La squadra di Maurizio Sarri dovrà però fare i conti con i ragazzi di Tudor che stanno sempre di più prendendo confidenza con i meccanismi del nuovo allenatore e non cercheranno di fare di tutto pur di vincere davanti ai propri tifosi. dove vedere Hellas Verona Lazio streaming gratis

Ecco le probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio, SerieA

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò, Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone;

Lazio (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson;

Dove vedere Hellas Verona-Lazio streaming e diretta tv: Sky o Dazn?

La partita tra Hellas Verona e Lazio di domenica 24 ottobre alle 15:00 verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Dazn. Non sarà possibile assistere al match per gli abbonati a Sky e NowTv. In streaming, si potrà vedere la partita esclusivamente sulla piattaforma ufficiale di Dazn.