Dove vedere Italia-Belgio streaming gratis e diretta tv in chiaro: Rai 1 o Sky?”

Dopo l’insuccesso contro la Spagna in semifinale di Nations League che ha interrotto una storica striscia di successi per la nazionale guidata da mister Roberto Mancini, l’Italia ha voglia di ritornare a vincere e ne avrà la possibilità domenica contro il Belgio. Dove vedere Italia Belgio in tv e in streaming

l’ultima volta che Italia e Belgio si sono affrontate é stato agli Euro 2020 lo scorso 2 luglio e l’Italia si è imposta con un goal di Barella ed uno di Insigne: inutile il rigore trasformato da Lukaku nel recupero del primo tempo ai fini del risultato.

Quando si disputerà Italia-Belgio

Il match si giocherà domenica 10 ottobre alle 15:00 all’Allianz Stadium di Torino

Probabili formazoni di Italia-Belgio

Tutto fa pensare che nell’Italia di Roberto Mancini verrà fatto un po’ di turnover. Alcuni giocatori titolari giovedì contro la Spagna dovranno riposare e soprattutto andrà trovato un vice Bonucci, espulso durante lo scorso match, che avrà l’arduo compito di tenere Lukaku.

Probabili formazioni:

Italia (4-3-3):Donnarumma; Calabria, Bastoni, Acerbi, Dimarco; Locatelli, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Raspadori, Insigne.

Belgio (3-4-3):Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Vanaken, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Lukaku, Hazard.

Dove vedere Italia-Belgio Streaming gratis, diretta tv o Sky

La partita di Nations League valida per la finale terzo/quarto posto di domenica 10 ottobre alle 15:00 si potrà vedere in diretta tv su Rai 1. Inoltre sarà trasmessa in diretta streaming gratis attraverso il servizio di Ray Play attraverso il sito ufficiale o l’app per smartphone e tablet.