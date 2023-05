Condividi su:





C’è grande attesa per la nuova commedia del regista Roberto Andò con protagonisti Toni Servillo e Ficarra e Picone. Il film La stranezza è ambientato nella Sicilia degli anni 20 e tratta la storia di Luigi Pirandello che incontra una coppia di teatranti dilettanti che sono impegnati nella realizzazione di uno spettacolo.

Dove vedere La stranezza, streaming gratis Netflix, Sky o Amazon Prime? Film Toni Servillo, Ficarra e Picone

Il film sarà visibile in tutte le sale a partire da giovedì 27 ottobre con la produzione di Medusa Film e Rai Cinema. Al momento La stranezza non sarà trasmesso in streaming né su Neflix né su Amazon Prime nè su Sky.

