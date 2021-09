Dove vedere Modena Lucchese streaming gratis e diretta tv in chiaro: Sky o Eleven Sports?

Il match Modena-Lucchese, valido per la settima giornata della Serie C Girone B 2021/22, si gioca sabato 2 ottobre alle ore 17:30 allo stadio Alberto Braglia di Modena. Le due squadre arrivano al match con due sole lunghezze di distanza: la formazione dell’Emilia Romagna è a 9 punti, mentre quella toscana è ferma a 7 punti fin qui conquistati nelle prime sei giornate. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Modena Lucchese streaming gratis e in diretta tv in chiaro.

Le probabili formazioni di Modena-Lucchese