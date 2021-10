Dove vedere Porto-Milan streaming gratis e diretta tv Champions League

FC Porto-Milan, grande match per i rossoneri. Dopo la delusione contro l’Atletico Madrid e la sconfitta ad Anfield, ecco che il Milan dovrà affrontare il FC Porto in trasferta. La squadra allenata da Stefano Pioli è chiamata a vincere questa sfida per poter avere ancora una chance Di qualificazione alla fase successiva del torneo. Il match valido per la terza giornata del girone B della Champions League 2021/22, si giocherà martedì 19 ottobre alle ore 21:00 all’Estadio do Dragao di Porto.

Le probabili formazioni di Porto-Milan Champions League

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria/Calulu, Kjær, Tomori, Hernàndez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic/Giroud

Porto (4-4-2): Costa; Corona, Cardoso, Marcano, Sanusi; Otavio, Oliveira, Uribe, Dìaz; Taremi, Toni Martinez

Porto-Milan streaming gratis e diretta tv Canale 5, Mediaset Infinity, Sky o Amazon Prime Video? Dove vedere il match di Champions League no facebook no telegram

Il match Porto-Milan del 19 ottobre alle 21:00, sarà visibile in esclusiva per gli abbonati Sky. Inoltre sarà possibile seguire la partita anche in streaming o sulle app free download per Android e Apple di Sky Go, Now Tv e Infinity+. Ma la vera notizia è che Porto-Milan sarà trasmessa in chiaro diretta tv su Canale 5.