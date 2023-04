Condividi su:





C’è grande attesa per il film diretto da Rocco Papaleo che vede Giorgia nel suo esordio da attrice. La pellicola Scordato tratta la storia di un accordatore di pianoforti che fa un tuffo nel passato quando la sua fisioterapista gli parla di contrattura emotiva. Il film è stato girato quasi interamente in Basilicata.

Dove vedere Scordato streaming gratis Netflix, Sky o Amazon Prime? Film Rocco Papaleo

Il film sarà visibile in tutte le sale a partire da giovedì 13 aprile con la produzione di Vision Distribution. Al momento Scordato non sarà trasmesso in streaming né su Neflix né su Amazon Prime né su Sky Primafila.

