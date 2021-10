Dove vedere Udinese-Bologna streaming e diretta tv: Sky o DAZN?

Dopo la pausa per la UEFA Nations League torna finalmente la Serie A. Domenica alle 15:00 si sfideranno alla Dacia Arena Udinese e Bologna. La partita si preannuncia ricca d’emozioni: la squadra guidata da Gotti avrà la possibilità di riacciuffare il Bologna a quota 11 punti. Al contrario la squadra di Mihajlovic dovrà replicare l’ottima prestazione vista contro la Lazio prima della sosta per dare continuità al gioco e soprattutto ai risultati.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna, Serie A

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N.Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Beto;

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic;

Udinese Bologna streaming gratis e diretta tv, Sky o DAZN? Dove vedere il match di Serie A

Udinese-Bologna, valida per l’ottava giornata di Serie A, andrà in onda domenica 17 ottobre alle 15:00 in esclusiva su DAZN. Non sarà quindi purtroppo possibile per gli abbonati a Sky o ad altre piattaforme assistere al match. In streaming sarà possibile guardare la partita solo dall’applicazione ufficiale DAZN o sul loro sito.