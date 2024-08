Estate: paradisi tropicali addio, i vip restano in Italia

(Adnkronos) – Niente paradisi tropicali o resort da sogno dall'altra parte del mondo. Per le vacanze estive i vip restano in Italia. Dalle spiagge di Forte dei Marmi al mare cristallino della Sardegna, fino ai paesaggi imponenti delle Dolomiti, sono tante le celebrities, italiane e Hollywoodiane, che hanno optato per il Belpaese. Come Michelle Hunziker, partita assieme alla figlia Aurora e a tutta la famiglia, incluso il suo ex Eros Ramazzotti, per una vacanza sulle Dolomiti. La conduttrice e il cantante sono stati avvistati con tutta la "gang" al completo, come l'ha descritta Aurora sui social: con il compagno di Aurora, Goffredo Cerza, anche il figlioletto Cesare, le figlie di Hunziker e Tomaso Trussardi, Sole e Celeste, e Raffaela e Gabrio Tullio, i bambini nati dalla relazione tra Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. Hanno scelto invece la Toscana, e in particolare la Versilia, Diletta Leotta e Chiara Ferragni. La prima dopo il matrimonio con Loris Karius, e il viaggio a Ibiza, è tornata in Italia con la piccola Aria, ed è stata avvistata a Forte dei Marmi, 'the place to be' per i vip nostrani. Anche Ferragni, tra un viaggio in Grecia e uno in Corsica con la famiglia, si è concessa un po' di relax in Versilia, dividendosi tra spiagge e bagni. L'influencer ha trascorso qualche giorno anche alle Isole Eolie per partecipare al matrimonio di Diletta Leotta e poi a Capri. E' volato in Sardegna con il cane Silvio, Fedez, dove da diverse settimane è alle prese con una lunga vacanza in una super villa con tanto di piscina, e serate in Costa Smeralda. Il rapper si è goduto anche dei giorni con i figli Leone e Vittoria, che gli hanno fatto visita dopo la vacanza in Grecia con la mamma Chiara e la famiglia Ferragni. A scegliere la costa sarda anche Caterina Balivo e Mahmood. E' stata un'estate italiana per Elisabetta Gregoraci, dedita a immersioni e relax a Lampedusa assieme al compagno Giulio Fratini mentre la cantante Emma, tra un concerto e l'altro, ha trascorso le vacanze a Capri e Positano. L'Italia è stata, come ogni estate, la meta preferita di star di Hollywood e artisti internazionali come Robert De Niro, paparazzato con la moglie, Tiffany Chen, ad Ischia. Anche Anne Hathaway è volata dalla Grecia a Roma, prima di arrivare con il marito Adam Schulman e i figli in Maremma. Gwyneth Paltrow e il produttore Brad Falchuk, hanno trascorso qualche giorno all’isola d’Elba e in Umbria. Anche Will Smith, in occasione dei concerti-evento di Andrea Bocelli, è stato fotografato al largo assieme a Johnny Depp. Jennifer Lopez, prima del divorzio con Ben Affleck si è regalata invece una vacanza da sola al largo della Costiera Amalfitana. Come non citare Katy Perry e Orlando Bloom? Il video in cui si tuffano insieme da un elicottero nel mare della Sardegna ha fatto il giro dei social. Avvistato in territorio italiano anche il divo dei divi, Leonardo DiCaprio, che con la fidanzata bresciana, la top model Vittoria Ceretti, ha fatto un giro sul lago di Garda. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

