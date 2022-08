ROMA – Estrazione lotto oggi 5 agosto 2022. La fortuna bacia Monopoli (BA), dove un fortunato giocatore ha centrato una quaterna (quattro terni e sei ambi) sulla Ruota di Napoli con i numeri 4-38-48-88 dal valore di 62.375 euro. A Livorno Ferraris (VC) sono stati vinti 54.347 euro con i numeri 3-13-33 sulla ruota Nazionale. A Milano sono stati vinti 25.605 euro con i numeri 6-15-18-51 sulla Ruota di Bari.

A Torino sono finite due vincite tra le 10 più alte del concorso: una da 19.500 euro con i numeri 7-16-58 sulla Ruota di Torino e l’altra da 14.250 euro con i numeri 7-12-16 sulla Ruota di Torino, come riporta l’Agenzia Agimeg. Il 10eLotto premia invece Catanzaro con una vincita da 250mila euro realizzata con un ‘9’ Oro con modalità Lotto. A Roma vinti 100mila euro con un ‘8’ con Doppio Numero Oro in un’estrazione frequente. Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato vincite per un totale di 2,82 miliardi di euro. Ecco l’analisi dei ritardatari (a sinistra il numero in ritardo, a destra da quante estrazioni manca):

Milano 59 99 Venezia 20 93 Bari 43 91 Roma 16 90 Nazionale 42 90 Bari 33 87 Torino 37 87 Milano 42 86 Milano 45 80 Torino 57 80

Estrazione lotto oggi 5 agosto 2022, numeri estratti e analisi ritardatari

Il ‘6’ continua a sfuggire e il jackpot per il prossimo concorso del SuperEnalotto raggiunge la cifra record di 247,9 milioni di euro, superando di gran lunga ormai i 209,1 milioni di euro vinti a Lodi nel 2019. Il jackpot del SuperEnalotto è il più ricco al mondo davanti ai 30 milioni dell’Eurojackpot e ai 30 milioni dell’Euromillions. Negli Usa invece occhi puntati su Powerball e MegaMillions, che mettono sul piatto rispettivamente 202 milioni e 36 milioni di dollari.

Il SuperEnalotto compirà quest’anno, precisamente il 3 dicembre, 25 anni e nella sua storia ha segnato capitoli importanti nei giochi in Italia. La prima storica vincita risale al 17 gennaio 1998, appena un mese e mezzo dopo la partenza. Quel giorno un fortunato giocatore della provincia di Brescia si portò a casa 11,8 miliardi delle vecchie lire.