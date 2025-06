Europei Under 21, la guida: date, convocati dell’Italia, girone e dove vederli in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Mercoledì 11 giugno comincerà la 25a edizione degli Europei Under 21 con l’Italia inserita nel gruppo A insieme alla Slovacchia, Nazione ospitante, la Spagna e la Romania, prima avversaria degli azzurrini. L’ultima volta che l'europeo di categoria si è svolto in Slovacchia, nel 2000, a vincere è stata proprio l’Italia: i giocatori di Carmine Nunziata proveranno così a conquistare il sesto titolo e superare proprio la Spagna, squadra che insieme agli Azzurri ha vinto più volte il trofeo. I l calendario vede gli Azzurrini scendere in campo mercoledì 11 giugno contro la Romania, poi il 14 giugno contro la Slovacchia e infine il 17 giugno contro la Spagna. Sperando che il percorso possa durare fino alla finale, in programma sabato 28 giugno.

Girone A

11 giugno Slovacchia-Spagna (ore 18) Italia-Romania (ore 21) 14 giugno Spagna-Romania (ore 18) Slovacchia-Italia (ore 21) 17 giugno Romania-Slovacchia (ore 21) Spagna-Italia (ore 21)

Quarti di finale: 21-22 giugno

Semifinali: 25 giugno

Finale: 28 giugno Il percorso dell’Italia parte quindi da Trnava, a circa 50 chilometri dalla capitale Bratislava, contro la Romania: nei 4 precedenti agli Europei Under 21, 3 vittorie per gli Azzurrini e un pareggio con l’ultima sfida tra le due compagini nel 2021 a Frosinone, un’amichevole che ha visto l’Italia imporsi 4-2 con una tripletta del difensore del Pisa Simone Canestrelli. La squadra allenata da Daniel Pancu è alla quarta partecipazione consecutiva agli Europei di categoria, qualificandosi a quelli del 2025 grazie al primo posto nel gruppo E di qualificazione, vincendo 7 partite su 10, con due sconfitte e mettendosi davanti alla più accreditata Svizzera. La Romania è stata trascinata da Louis Munteanu, un passato nelle giovanili della Fiorentina e capocannoniere della squadra nelle qualificazioni con cinque reti, una in meno del cannoniere principe degli Azzurrini Francesco Pio Esposito, assente in Slovacchia. L'Italia sfiderà poi, nella seconda giornata del girone, la Slovacchia padrona di casa che, seppur inferiore tecnicamente, può contare sul supporto dei propri tifosi e sul talento di Nino Marcelli, ala sinistra classe 2005 dello Slovan Bratislava e in gol nella sfida Champions contro il Milan a novembre: 5 reti e 6 assist quest'anno in 49 presenze totali, con 3 reti in 7 presenze con la maglia della Nazionale under 21. La Spagna invece non potrà contare su Gavi o Lamine Yamal, oramai protagonisti con la Nazionale maggiore, ma può schierare molti dei giocatori che un anno fa hanno vinto l'oro olimpico a Parigi: leader tecnico della squadra allenata dal commissario tecnico Santiago Denia è Alberto Moleiro, 6 reti in 35 presenze in Liga quest'anno con la sua squadra del cuore, il Las Palmas. Oltre a lui ci sono delle vecchie conoscenze del calcio italiano: ala sinistra è Raul Moro, ex Lazio con cui ha collezionato 20 presenze in tre stagioni, poi c'è il terzino sinistro del Barcellona Gerard Martin, autore degli assist per le reti di Olmo ed Eric Garcia contro l'Inter nel ritorno delle semifinali di Champions League, e il centrale difensivo del Napoli Rafa Marin. Obiettivo dell'Italia è migliorare il risultato nel 2023, quando la squadra allenata da Paolo Nicolato è arrivata terza nel gruppo D dietro a Francia e Svizzera. Con Nicolato l’Italia è arrivata imbattuta alla fase finale dell’Europeo con 6 vittorie e 4 pareggi, con il tecnico che vuole ripetersi dopo il secondo posto al Mondiale Under 20 nel 2023. Per farlo potrà contare su un centrocampo con giocatori che da anni giocano nel massimo campionato italiano come Niccolò Pisilli della Roma, Giovanni Fabbian del Bologna, Jacopo Fazzini dell’Empoli, che proveranno con i loro inserimenti a dare peso a un attacco sulle spalle dei talentuosi e brevilinei Wilfried Gnonto e Luca Koleosho: entrambi promossi dalla Serie B inglese, per il primo 9 reti in 46 partite con il Leeds, 2 reti in 30 partite con il Burnley per il secondo. In difesa, insieme al capitano Lorenzo Pirola, ci penseranno i due difensori del Verona Diego Coppola, di ritorno dalla Nazionale maggiore con cui ha giocato contro la Norvegia, e Daniele Ghilardi a difendere la porta di Sebastiano Desplanches, uno degli artefici del percorso positivo dell’Under 20 al Mondiale di 2 anni fa. Sulle corsie esterne l'ex Fiorentina Michael Kayode, ora al Brentford, e Matteo Ruggeri dell'Atalanta; tra centrocampo e attacco il jolly è il giallorosso Tommaso Baldanzi. Ecco la lista dei 23 convocati dal ct Nicolato:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina)

Difensori: Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Monza), Cesare Casadei (Torino), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Tommaso Baldanzi (Roma), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley) Le partite dell'Italia agli EuropeI Under 21 saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai 2. Sulla Rai saranno visibili inoltre altre tre partite della fase a gironi, su Rai Sport, e tutte le sfide dei quarti di finale, le semifinali e la finale. Tutti i match saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)