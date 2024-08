Everton-Roma 1-1 (VIDEO HIGHLIGTHS): botta e risposta tra Pellegrini e Calvert-Lewin

Nell’ultima amichevole estiva, la Roma ha pareggiato per 1-1 sul campo dell’Everton: la squadra giallorossa era andata in vantaggio al 39′ con Pellegrini bravo ad inserirsi su assist di Soulè; la rete degli inglesi è arrivato nella ripresa con Calvert-Lewin (minuto 59). Ora per gli uomini di mister Daniele De Rossi ci sarà da preparare la prima partita di campionato contro il Cagliari in trasferta (domenica 18 agosto, ore 20.45).

Everton-Roma, il tabellino del match

EVERTON (4-3-2-1): 1 Pickford; 23 Coleman (C) (32′ Young), 6 Tarkowski, 15 O’Brien, 19 Mykolenko; 27 Gana, 42 Iroegbuman (80′ Armstrong), 16 Doucouré (63′ Ndiaye); 11 Harrison, 7 Mcneil (63′ Lindstrom); 9 Calvert-Lewin (80′ Beto).

ROMA (4-3-3): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini (80′ Smalling), 5 Ndicka, 3 Angelino; 28 Le Fée (63′ Baldanzi), 4 Cristante, 7 Pellegrini (C) (76′ Bove); 18 Soulé (76′ Dybala), 11 Dovbyk (80′ Abraham), 59 Zalewski (46′ El Shaarawy).

Arbitro: Michael Salisbury

Assistenti: Steve Meredith, Derek Eaton

Quarto Ufficiale: Geoff Eltringham

Marcatori: 39′ Pellegrini, 63′ Calvert-Lewin

Everton-Roma 1-1: gli highligths

Serie A, calendario prime tre giornate

1^ GIORNATA (17-19 agosto)

GENOA-INTER, sabato 17 agosto ore 18.30

PARMA-FIORENTINA, sabato 17 agosto ore 18.30

EMPOLI-MONZA, sabato 17 agosto ore 20.45

MILAN-TORINO, sabato 17 agosto ore 20.45 (SKY)

BOLOGNA-UDINESE, domenica 18 agosto ore 18.30

VERONA-NAPOLI, domenica 18 agosto ore 18.30 (SKY)

CAGLIARI-ROMA, domenica 18 agosto ore 20.45

LAZIO-VENEZIA, domenica 18 agosto ore 20.45

LECCE-ATALANTA, lunedì 19 agosto ore 18.30 (SKY)

JUVENTUS-COMO, lunedì 19 agosto ore 20.45

2^ GIORNATA (24-26 agosto)

PARMA-MILAN, sabato 24 agosto ore 18.30

UDINESE-LAZIO, sabato 24 agosto ore 18.30 (SKY)

INTER-LECCE, sabato 24 agosto ore 20.45 (SKY)

MONZA-GENOA, sabato 24 agosto ore 20.45

FIORENTINA-VENEZIA, domenica 25 agosto ore 18.30

TORINO-ATALANTA, domenica 25 agosto ore 18.30

NAPOLI-BOLOGNA, domenica 25 agosto ore 20.45

ROMA-EMPOLI, domenica 25 agosto ore 20.45 (SKY)

CAGLIARI-COMO, lunedì 26 agosto ore 18.30

VERONA-JUVENTUS, lunedì 26 agosto ore 20.45

3^ GIORNATA (30 agosto-1 settembre)

VENEZIA-TORINO, venerdì 30 agosto ore 18.30

INTER-ATALANTA, venerdì 30 agosto ore 20.45

BOLOGNA-EMPOLI, sabato 31 agosto ore 18.30

LECCE-CAGLIARI, sabato 31 agosto ore 18.30 (SKY)

LAZIO-MILAN, sabato 31 agosto ore 20.45

NAPOLI-PARMA, sabato 31 agosto ore 20.45

FIORENTINA-MONZA, domenica 1 settembre ore 18.30

GENOA-VERONA, domenica 1 settembre ore 18.30 (SKY)

JUVENTUS-ROMA, domenica 1 setembre ore 20.45 (SKY)

UDINESE-COMO, domenica 1 settembre ore 20.45