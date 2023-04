TRIESTE – Massimiliano Fedriga, con una percentuale di consensi che secondo le proiezioni potrebbe arrivare al 60%, verso la riconferma a presidente del Friuli Venezia Giulia, con la sua lista che diventerebbe il secondo partito della regione.

Per il momento sarebbe il Pd il primo partito con il 18,65%, mentre la Lista Fedriga si piazzerebbe al secondo posto con il 18,36%, Fratelli d’Italia al terzo con il 18,02%, la Lega al quarto con il 14,9%. Stando sempre alle proiezioni, il candidato governatore del centrosinistra Massimo Moretuzzosi si fermerebbe intorno al 30%. Giorgia Tripoli di Liberi insieme, che raccoglie tutta l’area del dissenso, a partire dai no vax, entrerebbe in Consiglio regionale con il 4,9%.

Fedriga verso il bis in Friuli, alla sua lista e alla Lega oltre il 30% dei voti

Delusione, invece, nel Terzo Polo, che con il suo candidato Alessandro Maran si fermerebbe al 2,3%,, quindi molto al di sotto della soglia che permette l’ingresso nel massimo consesso regionale.

E a spoglio ancora in corso, quando i primi dati del Viminale sulle elezioni in Friuli Venezia Giulia danno il candidato del centrodestra e governatore uscente Massimiliano Fedriga in vantaggio netto sugli sfidanti, arriva l’esultanza sui social del leader della Lega, Matteo Salvini. “E dopo le vittorie di inizio 2023 in Lombardia e nel Lazio, oggi arriva la terza! Grazie Friuli Venezia Giulia”, scrive il numero uno del Carroccio, postando una foto in compagnia di Fedriga.