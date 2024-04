Fontana (Lombardia): “Incentivare screening per cure tempestive”

(Adnkronos) – “Un messaggio che va nella direzione di incentivare e favorire gli screening e la partecipazione a tutte le misure che Regione Lombardia pone in essere per arrivare tempestivamente alla cura della malattia”. Il governatore lombardo, Attilio Fontana, riassume così l’importanza del convegno nazionale sulle nuove frontiere della ricerca oncologica tenutosi al Pirellone questa mattina. “Fondamentale il confronto tra ricercatori e medici per cercare soluzioni sempre più favorevoli: i risultati che si stanno perseguendo fino a qualche anno fa sembravano irrealizzabili", ha aggiunto Fontana, ringraziando l’Università di Milano durante i lavori. Dal convegno è emerso anche quanto sia indispensabile intervenire per correggere gli stili di vita e intercettare i fattori che favoriscono l'insorgenza dei tumori. “Come Regione siamo al fianco di sanità e ricerca per fornire una risposta sempre più giusta e importante alle esigenze dei nostri cittadini: da questo convegno emergono opportune considerazioni per continuare questa battaglia”, conclude Fontana. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

