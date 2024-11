L’11^ giornata del campionato di Serie A si concluderà quest’oggi con tre match in programma: alle 18.30 si giocheranno Empoli-Como e Parma-Genoa, mentre alle 20.45 il turno si completerà con Lazio-Cagliari, match in programma allo stadio “Olimpico”. La domenica di Serie A, intanto, oltre alla netta sconfitta del Napoli contro l’Atalanta 0-3, si è conclusa con Inter-Venezia con il match di “San Siro” vinto dai nerazzurri grazie al gol di Lautaro Martinez. Il match, però, si è concluso tra le polemiche con il gol annullato al 7′ di recupero a Sverko per un fallo di mano del difensore del Venezia. L’arbitro del match, Ferrieri Caputi, grazie all’ausilio del VAR ha poi deciso per l’annullamento della rete facendo andare su tutte le furie l’allenatore dei lagunari, Eusebio Di Francesco. Su questo episodio si è espresso il giornalista e tifoso bianconero, Claudio Zuliani, che sulle pagine di Tutto Juve ha commentato il gol annullato al Venezia.

Gol annullato al Venezia, Zuliani furioso

“Se ci fosse stata la JUVENTUS a Monza o contro il Venezia sarebbero scattate le interrogazioni parlamentari. Il VAR in un certo senso e le decisioni a caso”.

Serie A, il calendario dell’ 11^ giornata di campionato

sabato 2 novembre (ore 15), Bologna-Lecce 1-0;

sabato 2 novembre (ore 18), Udinese-Juventus 0-2;

sabato 2 novembre (ore 20.45), Monza-Milan 0-1;

domenica 3 novembre (ore 12.30), Napoli-Atalanta 0-3;

domenica 3 novembre (ore 15), Torino-Fiorentina 0-1;

domenica 3 novembre (ore 18), Verona-Roma 3-2;

domenica 3 novembre (ore 20.45), Inter-Venezia 1-0;

lunedì 4 novembre (ore 18.30), Empoli-Como;

lunedì 4 novembre (ore 18.30), Parma-Genoa;

lunedì 4 novembre (ore 20.45), Lazio-Cagliari.

