iPhone 16 è nato vecchio? Le indiscrezioni sul super display di iPhone 17

(Adnkronos) – ## iPhone 17: Un primo sguardo alle indiscrezioni L'iPhone 17 è ancora lontano dal suo lancio ufficiale, ma il mondo della tecnologia è già in fermento per le prime indiscrezioni che emergono sullo smartphone Apple dell'anno prossimo. Non a caso, c'è sete di novità: una delle critiche più aspre mosse all'azienda dopo la presentazione della linea iPhone 16, è stata la poca voglia di innovare l'hardware, ormai migliorato in modo incrementale di anno in anno. Per quanto riguarda iPhone 17, potrebbe portare con sé una novità molto attesa: una delle voci più insistenti suggerisce che Apple stia pianificando di dotare anche il modello base di un display a 120 Hz, un significativo passo avanti rispetto ai 60 Hz dell'attuale iPhone 16. La frequenza di aggiornamento più elevata si tradurrebbe in un'esperienza utente notevolmente migliorata, con immagini più fluide, animazioni più realistiche e schermo sempre acceso anche in standby. Un'altra indiscrezione che ha catturato l'attenzione degli appassionati riguarda il design dell'iPhone 17. Sebbene i dettagli siano ancora scarsi, si vocifera che Apple stia lavorando a un nuovo look, più sottile e leggero rispetto ai modelli precedenti. Questo potrebbe significare cornici ancora più sottili, un modulo fotocamera meno prominente e una sensazione di leggerezza ancora maggiore quando si tiene il telefono in mano. Come ogni anno, ci si aspetta che l'iPhone 17 sia alimentato da un nuovo processore, ancora più potente ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto al suo predecessore. Questo chip di nuova generazione consentirebbe di gestire senza sforzo le applicazioni di intelligenza artificiale, che per l'anno prossimo dovrebbero essere disponibili anche in italiano. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

