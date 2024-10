L’allerta maltempo continua: nubifragi, venti forti e calo termico fino al weekend

(Adnkronos) – Piogge, venti forti e temperature in calo (tranne che all'estremo Sud). L'allerta meteo è destinata a continuare nelle prossime ore con un ciclone, in approfondimento sul Mar Tirreno che sta portando e porterà piogge abbondanti al Nord e al Centro-Sud. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito iLMeteo.it, conferma la previsione emessa da giorni: un ciclone piuttosto profondo si sposterà entro domani dal Mar Tirreno verso il Mar Adriatico portando piogge diffuse e nubifragi. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni molto forti tra Liguria di Levante, Toscana, Umbria e Lazio in trasferimento verso Marche, Veneto ed Emilia Romagna. Nel contempo altri fenomeni intensi colpiranno tutto il Nord, la Sardegna e raggiungeranno anche la Campania. Le temperature caleranno dove più piovoso fino a valori prettamente autunnali, mentre sarà sempre Estate all’estremo Sud con 33°C in Sicilia e 30°C in Calabria e Puglia. Venerdì 4 ottobre il ciclone vagherà tra Alto Adriatico e Croazia, approfondendosi in una ‘VL’, una ‘Venezia Low’, una bassa pressione davanti alle coste venete: da questa posizione la ‘VL’ scaricherà altri rovesci verso Emilia Romagna e Triveneto, gran parte del Centro Italia accendendo una forte instabilità anche tra Campania e Puglia. Meno impattate dal ciclone ‘VL’ saranno le regioni di Nord-Ovest e le Isole Maggiori. Le temperature caleranno anche all’estremo Sud. Nel weekend, infine, vedremo la luce in fondo al tunnel perturbato; il tunnel sarà però ancora molto lungo per il medio Adriatico ed il meridione: su queste zone sono previsti altri temporali fino a domenica mattina, poi gradualmente il tempo migliorerà anche lì. Il primo fine settimana di Ottobre vedrà dunque un’Italia divisa in due da una linea obliqua Napoli-Rimini: sotto questa retta immaginaria ci saranno piogge e nuvoloni, sopra questa linea splenderà il sole. La tendenza per la prossima settimana vedrà poi una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico tra martedì e mercoledì: quest’Autunno sembra dunque essere dominato dalle correnti occidentali piovose; al Nord e su buona parte del Centro, dopo anni di siccità, registriamo un deciso surplus di piogge cadute (fonte: CNR-Osservatorio Siccità). Speriamo che un po’ di acqua arrivi anche in Sicilia, regione che combatte, da molti mesi, un’estrema e triste siccità. NEL DETTAGLIO

Giovedì 3. Al Nord: maltempo; ventoso. Al Centro: maltempo diffuso, venti sostenuti. Al Sud: peggiora in Campania con piogge e temporali; ventoso.

Venerdì 4. Al Nord: piogge sul Nord-Est; ventoso. Al Centro: piogge su Adriatiche e Appennini. Al Sud: forte instabilità; ventoso.

Sabato 5. Al Nord: soleggiato. Al Centro: a tratti instabile sulle adriatiche. Al Sud: residua instabilità.

Tendenza: migliora ovunque domenica.