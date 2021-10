Lazio-Inter, telecronaca DAZN: tifosi biancocelesti sbottano contro Ambrosini

Ieri la Lazio ha battuto l’Inter per 3-1 allo stadio Olimpico in un match caratterizzato dalle polemiche nerazzurre per il gol del 2-1 realizzato da Felipe Anderson con Dimarco a terra con tutto quello che ne è conseguito in campo e tra tifosi sui social nel dopo partita.

Ma a far arrabbiare tantissimo i supporter biancocelesti è stata la telecronaca di DAZN che aveva in esclusiva il match, soprattutto nel commento tecnico dell’ex calciatore del Milan e della Nazionale azzurra Massimo Ambrosini. Secondo i tifosi è stata una telecronaca di parte con il rigore assegnato alla Lazio inesistente, la rete del 2-1 antisportiva, gol del 3-1 ininfluente perchè figlio dell’antisportività della marcatura precedente, e tante altre cose durante i novanta minuti. Molti sono stati i commenti sui social di lamentale contro Ambrosini, dove alcuni hanno chiesto di non averlo più nei match dei biancocelesti.

Tifosi biancocelesti contro Ambrosini

“Ambrosini è l’icona dell’antisportività e l’ha dimostrato in tutta la sua carriera da calciatore e ora prosegue da commentatore“.

“Sto rivedendo la partita su DAZN, Ambrosini sei veramente scarso come commentatore. Non capisci un caz..“.

“Ambrosini vuole girare tranquillo per Milano senza grane con gli interisti, altrimenti non si spiega“.

“Assurdo il commento di Ambrosini che chiede il rigore su Dumfries e giustifica l’Inter per non aver fermato il gioco ed attacca la Lazio sul secondo goal. Aripijate“.

“Rimandate Ambrosini a commentare la Lazio e disdirò l’abbonamento“.

“Per favore, prossima togliere Ambrosini dalla Lazio, grazie“.

“Ma siamo sicuri che oggi #Ambrosini non abbia infranto il #GuinnessWorldRecord per lecchinaggio spudorato?”

“Ma Ambrosini che problemi ha? C’era un bimbo laziale che lo picchiava da piccolo?”

“Ambrosini fa vomitare“.

“Il commento di Ambrosini viaggia tra l’infamità e la malafede“.

“Ambrosini e l’imparzialità 2 binari diversi“.

“Il commento tecnico di #Ambrosini è stato al quanto scandaloso, spero di non sentirlo più quando gioca la mia Lazio“.

“Non sono Laziale, ma il commento tecnico di Ambrosini su DAZN è semplicemente scandaloso“.

“Ambrosini durante i commenti inizia a rasentare il ridicolo!”

“Caro Ambrosini riesci a essere un pizzico più oggettivo?”

“Ma Ambrosini che ha giocato nel Milan è interista??? Perché per tutta la partita ha l’apologetica dell’Inter“.

“Asino. Ti perdevi per Riccione quando avevi 25 anni, figuriamoci adesso a commentare una partita“.

“Lo dite voi ad Ambrosini che il primo a giocare con di marco a terra è Lautaro Martinez?”

“A sentire la telecronaca sembra che ci stiano frantumando…forse io sto vedendo un’altra partita“.

“Ambrosini è lo scandalo fatto telecronista. Mai sentita una telecronaca così di parte. Di una faziosità spaventosa“.

“Secondo lui, Lautaro va a calciare, ma è la Lazio che diceva buttare fuori la palla… Questo è scemo“.