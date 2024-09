L’innovazione italiana brilla al Tokyo Game Show 2024

(Adnkronos) – Secondo i dati elaborati da IIDEA (associazione italiana di categoria del settore dei videogiochi), il mercato dei videogiochi ha raggiunto un valore complessivo di 2,3 miliardi di euro nel 2023, segnando un aumento del 5% rispetto al 2022 e del 28% rispetto al 2019, posizionando l’Italia tra i primi cinque mercati europei, con circa 13 milioni di videogiocatori attivi, pari al 31% della popolazione. “Grazie al supporto di Agenzia ICE, nel 2024 l’industria italiana dei videogiochi partecipa per la prima volta al Tokyo Game Show con uno stand Italia e una delegazione di 14 aziende. Per i nostri sviluppatori si tratta di un’opportunità unica di visibilità internazionale che va ad aggiungersi alle altre missioni realizzate nel corso dell’anno alla Gamescom di Colonia e alla Game Developers Conference di San Francisco. Questo evento, tra i più importanti al mondo per il nostro settore, non è solo il contesto adatto per favorire occasioni di business con il mercato asiatico, ma rappresenta anche una vetrina d’eccezione per il talento e la creatività dei professionisti e delle produzioni made in Italy. La nostra partecipazione al Tokyo Game Show come collettiva consolida l’immagine dell’Italia come hub creativo e tecnologico a livello internazionale”, ha commentato Thalita Malagò, Direttore Generale IIDEA.

Nella foto di gruppo, da destra a sinistra: Ambasciatore d’Italia a Tokyo Gianluigi Benedetti, Direttore Ufficio ICE a Tokyo Gianpaolo Bruno, Pres. Reg. Basilicata Gen. Vito Bardi, Thalita Malagò, Direttore Generale IIDEA.

Per promuovere il comparto videoludico, l'Agenzia ICE, per la prima volta, ha organizzato un padiglione nazionale al Tokyo Game Show 2024 (TGS) 2024, una delle più importanti fiere internazionali dedicate all’industria videoludica, che si svolge dal 26 al 29 settembre 2024 presso il centro fieristico Makuhari Messe di Chiba in Giappone. L’edizione di quest’anno vede la partecipazione di quasi 800 espositori e prevede oltre 250.000 visitatori nei quattro giorni della manifestazione. Il TGS 2024 è suddiviso in 13 aree tematiche, coprendo tutti gli aspetti dell'industria, dai giochi per console e PC, a quelli per smartphone, realtà virtuale, metaverso e intelligenza artificiale. L'evento include una serie di programmi seminariali e informativi, tra cui il TGS Forum che analizza le tendenze più recenti e le prospettive future del settore. All'interno del padiglione italiano saranno presenti 14 aziende, ciascuna di esse con una postazione individuale dotata di monitor, nonché di un servizio di interpretariato italiano-giapponese. È stato inoltre prodotto un catalogo virtuale che viene ampiamente pubblicizzato presso i principali operatori giapponesi di settore. Alla vigilia dell'evento, il 25 settembre, è stato organizzato un ricevimento presso l'Ambasciata d’Italia in Giappone per favorire l’incontro e lo scambio di informazioni tra le aziende italiane e i loro partner internazionali.

La presenza italiana viene ulteriormente rafforzata da una serie di azioni di comunicazione sul sito ufficiale del TGS e sui canali digitali dell’Ufficio ICE di Tokyo, con la creazione di una pagina web dedicata in lingua giapponese, la diffusione del catalogo digitale e la promozione sui social media. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

